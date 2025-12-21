Рютте заявив, що РФ і Китай можуть синхронізувати два напади
Росія буде чинити тиск на Європу, коли Китай почне напад на Тайвань. Ці дві країни синхронізують свої дії, аби досягнути бажаного.
Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Bild.
Росія та Китай можуть одночасно напасти на Європу і Тайвань
Як зазначив Рютте, між Китаєм та Росією є глобальний зв'язок. Саме тому в НАТО переконані, що якщо КНР почне напад на Тайвань, Росія буде тиснути на Європу.
"Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай розпочне там військові дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові", — зазначив Рютте.
Він додав, що Альянс повинен зміцнювати оборону. Для цього варто набирати найкращих військовослужбовців та залучати чималі фінансові ресурси.
"Дехто каже: "Якщо не Путін, то може статися щось ще гірше". Я можу сказати одне: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми — мирний, оборонний альянс", — додав генсек НАТО.
