Україна
Рютте заявив, що РФ і Китай можуть синхронізувати два напади

Рютте заявив, що РФ і Китай можуть синхронізувати два напади

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 22:30
Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу, — Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: facebook/minpresrutte

Росія буде чинити тиск на Європу, коли Китай почне напад на Тайвань. Ці дві країни синхронізують свої дії, аби досягнути бажаного.

Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Bild.

Читайте також:

Росія та Китай можуть одночасно напасти на Європу і Тайвань

Як зазначив Рютте, між Китаєм та Росією є глобальний зв'язок. Саме тому в НАТО переконані, що якщо КНР почне напад на Тайвань, Росія буде тиснути на Європу.

"Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай розпочне там військові дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові", — зазначив Рютте.

Він додав, що Альянс повинен зміцнювати оборону. Для цього варто набирати найкращих військовослужбовців та залучати чималі фінансові ресурси.

"Дехто каже: "Якщо не Путін, то може статися щось ще гірше". Я можу сказати одне: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми — мирний, оборонний альянс", — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте відповів, коли Європа може надіслати в Україну власні війська. Деякі країни заявили про готовність до такого кроку.

Також ми розповідали про те, що Рютте назвав спосіб зберегти безпеку у Європі. Для цього потрібно звернути увагу на кілька аспектів.

Китай НАТО Марк Рютте війна Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
