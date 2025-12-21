Деякі країни Європи можуть надіслати війська в Україну — Рютте назвав умову

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Кілька європейських країн готові відправити свої війська в Україну. Це може статися тоді, коли російський диктатор Володимир Путін порушить потенційну мирну угоду.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю BILD.

Країни Європи готові надіслати свої війська в Україну

Рютте заявив, що зараз публічно деталі щодо відправки військ в Україну не обговорюють. Однак є чіткі сигнали від певних країн, які готові зробити такий крок у відповідь на порушення мирних домовленостей зі сторони Путіна.

"Можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська, якщо забажають. Наразі триває робота над визначенням точної структури цієї "Коаліції охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються", — пояснив генсек НАТО.

Він також додав, що Альянс може зробити так, аби на Україну більше ніколи не нападали. За словами Рютте, Путін повинен розуміти, що ще один акт агресії буде для нього руйнівним. Генсек НАТО вважає, що гарантії безпеки повинні бути засновані на трьох аспектах: участі у них США, сильній українській армії та "Коаліції охочих", яка буде підтримувати ЗСУ.

