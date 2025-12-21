Видео
Главная Новости дня Рютте ответил, когда Европа может прислать войска в Украину

Рютте ответил, когда Европа может прислать войска в Украину

Дата публикации 21 декабря 2025 18:54
Некоторые страны Европы могут прислать войска в Украину — Рютте назвал условие
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Несколько европейских стран готовы отправить свои войска в Украину. Это может произойти тогда, когда российский диктатор Владимир Путин нарушит потенциальное мирное соглашение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью BILD.

Читайте также:

Страны Европы готовы направить свои войска в Украину

Рютте заявил, что сейчас публично детали по отправке войск в Украину не обсуждают. Однако есть четкие сигналы от определенных стран, которые готовы сделать такой шаг в ответ на нарушение мирных договоренностей со стороны Путина.

"Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности прислать войска, если пожелают. Сейчас идет работа над определением точной структуры этой "Коалиции желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются", — пояснил генсек НАТО.

Он также добавил, что Альянс может сделать так, чтобы на Украину больше никогда не нападали. По словам Рютте, Путин должен понимать, что еще один акт агрессии будет для него разрушительным. Генсек НАТО считает, что гарантии безопасности должны быть основаны на трех аспектах: участии в них США, сильной украинской армии и "Коалиции желающих", которая будет поддерживать ВСУ.

Напомним, ранее Марк Рютте ответил, от чего зависит безопасность в Европе. Есть несколько главных аспектов.

Также мы рассказывали о том, кто будет блокировать вступление Украины в НАТО. Рютте назвал страны.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
