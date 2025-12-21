Видео
Україна
Главная Новости дня Рютте ответил, от чего зависит безопасность в Европе

Рютте ответил, от чего зависит безопасность в Европе

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 17:57
Нападение России на НАТО — Рютте предупредил об угрозе
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность Европы зависит от роста оборонных расходов стран Альянса. Также для этого нужно сохранить военную состоятельность Украины.

Об этом Марк Рютте заявил в интервью Bild.

Читайте также:

Как сохранить безопасность в Европе

Рютте заявил, что для того, чтобы гарантировать мир, НАТО должно увеличить расходы на вооружение и наращивать производство. Кроме того, нужно максимально поддерживать Украину. По его словам, если Россия захватит всю Украину, последствия для Альянса будут значительно серьезнее и потребуют больших затрат.

"Мы позаботимся о том, чтобы Рождество и в дальнейшем оставалось безопасным. Но для этого мы должны увеличить расходы на вооружение и обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее. Если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь серьезные последствия для НАТО, и нам придется потратить значительно больше", — подчеркнул генсек.

Потери России на войне

В то же время Марк Рютте раскрыл масштабные потери армии РФ на войне в Украине. По оценкам НАТО, Россия потеряла убитыми и ранеными около 1,1 миллиона человек. При этом за год она захватила менее чем 1% территории Украины.

"Путин готов пожертвовать 1,1 миллиона своих людей ради минимальных территориальных достижений. Это ужасно, но это реальность, с которой мы имеем дело", — сказал он.

Напомним, ранее Рютте заявлял, что страны НАТО являются следующей целью России. Он считает, что слишком многие в Альянсе самодовольно относится к этому и не чувствует срочности в вопросе обороны.

Об этом также предупреждал Дмитрий Кулеба. Он убежден, что российская агрессия против страны НАТО является вопросом времени.

НАТО Европа Марк Рютте безопасность война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
