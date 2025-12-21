Напад Росії на НАТО — Рютте попередив про загрозу

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що безпека Європи залежить від зростання оборонних витрат країн Альянсу. Також для цього потрібно зберегти військову спроможність України.

Про це Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bild.

Як зберегти безпеку в Європі

Рютте заявив, що для того, аби гарантувати мир, НАТО має збільшити видатки на озброєння та нарощувати виробництво. Крім того, потрібно максимально підтримувати Україну. За його словами, якщо Росія захопить усю Україну, наслідки для Альянсу будуть значно серйознішими і потребували більших витрат.

"Ми подбаємо про те, щоб Різдво і надалі залишалося безпечним. Але для цього ми маємо збільшити видатки на озброєння та забезпечити, щоб Україна залишалася якомога сильнішою. Якщо Росія отримає контроль над усією Україною, це матиме серйозні наслідки для НАТО, і нам доведеться витратити значно більше", — наголосив генсек.

Втрати Росії на війні

Водночас Марк Рютте розкрив масштабні втрати армії РФ на війні в Україні. За оцінками НАТО, Росія втратила вбитими та пораненими близько 1,1 мільйона осіб. При цьому за рік вона захопила менш ніж 1% території України.

"Путін готовий пожертвувати 1,1 мільйона своїх людей заради мінімальних територіальних здобутків. Це жахливо, але це реальність, з якою ми маємо справу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Рютте заявляв, що країни НАТО є наступною ціллю Росії. Він вважає, що надто багато хто в Альянсі самовдоволено ставиться до цього та не відчуває терміновості у питанні оборони.

Про це також попереджав Дмитро Кулеба. Він переконаний, що російська агресія проти країни НАТО є питанням часу.