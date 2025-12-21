Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте відповів, від чого залежить безпека в Європі

Рютте відповів, від чого залежить безпека в Європі

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:57
Напад Росії на НАТО — Рютте попередив про загрозу
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що безпека Європи залежить від зростання оборонних витрат країн Альянсу. Також для цього потрібно зберегти військову спроможність України. 

Про це Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bild.

Реклама
Читайте також:

Як зберегти безпеку в Європі

Рютте заявив, що для того, аби гарантувати мир, НАТО має збільшити видатки на озброєння та нарощувати виробництво. Крім того, потрібно максимально підтримувати Україну. За його словами, якщо Росія захопить усю Україну, наслідки для Альянсу будуть значно серйознішими і потребували більших витрат.

"Ми подбаємо про те, щоб Різдво і надалі залишалося безпечним. Але для цього ми маємо збільшити видатки на озброєння та забезпечити, щоб Україна залишалася якомога сильнішою. Якщо Росія отримає контроль над усією Україною, це матиме серйозні наслідки для НАТО, і нам доведеться витратити значно більше", — наголосив генсек. 

Втрати Росії на війні

Водночас Марк Рютте розкрив масштабні втрати армії РФ на війні в Україні. За оцінками НАТО, Росія втратила вбитими та пораненими близько 1,1 мільйона осіб. При цьому за рік вона захопила менш ніж 1% території України. 

"Путін готовий пожертвувати 1,1 мільйона своїх людей заради мінімальних територіальних здобутків. Це жахливо, але це реальність, з якою ми маємо справу", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше Рютте заявляв, що країни НАТО є наступною ціллю Росії. Він вважає, що надто багато хто в Альянсі самовдоволено ставиться до цього та не відчуває терміновості у питанні оборони.

Про це також попереджав Дмитро Кулеба. Він переконаний, що російська агресія проти країни НАТО є питанням часу

НАТО Європа Марк Рютте безпека війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації