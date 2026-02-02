Рютте выступит в Верховной Раде завтра — детали
Во вторник, 18 января, в Верховной Раде Украины ожидается насыщенный день. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит перед народными депутатами, что станет одним из главных событий дня.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Марк Рютте выступит в Раде
По словам Гончаренко, также традиционно состоится процедура открытия сессии Верховной Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.
Кроме того, завтра будет принимать присягу новоизбранный народный депутат от "Слуги Народа" бизнесмен Сергей Карабута, официально став членом парламента.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление ПВО и обстрелы энергетики.
А также Марк Рютте сделал заявление о потерях Российской Федерации на фронте.
Читайте Новини.LIVE!