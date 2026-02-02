Видео
Главная Новости дня Рютте выступит в Верховной Раде завтра — детали

Рютте выступит в Верховной Раде завтра — детали

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 18:24
Марк Рютте выступит в Раде
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS

Во вторник, 18 января, в Верховной Раде Украины ожидается насыщенный день. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит перед народными депутатами, что станет одним из главных событий дня.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Рютте виступить у Верховній Раді завтра - деталі - фото 1
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Марк Рютте выступит в Раде

По словам Гончаренко, также традиционно состоится процедура открытия сессии Верховной Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.

Кроме того, завтра будет принимать присягу новоизбранный народный депутат от "Слуги Народа" бизнесмен Сергей Карабута, официально став членом парламента.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление ПВО и обстрелы энергетики.

А также Марк Рютте сделал заявление о потерях Российской Федерации на фронте.

Верховная Рада Алексей Гончаренко НАТО Украина Марк Рютте
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
