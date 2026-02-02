Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS

У вівторок, 18 січня, у Верховній Раді України очікується насичений день. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить перед народними депутатами, що стане однією з головних подій дня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Пост Гончаренка. Фото: скриншот

Марк Рютте виступить в Раді

За словами Гончаренка, також традиційно відбудеться процедура відкриття сесії Верховної Ради, яка проходить першого вівторка кожного лютого та вересня.

Крім того, завтра складатиме присягу новообраний народний депутат від "Слуги Народу" бізнесмен Сергій Карабута, офіційно ставши членом парламенту.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення ППО та обстріли енергетики.

А також Марк Рютте зробив заяву щодо втрат Російської Федерації на фронті.