Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте виступить у Верховній Раді завтра — деталі

Рютте виступить у Верховній Раді завтра — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 18:24
Марк Рютте виступить в Раді
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS

У вівторок, 18 січня, у Верховній Раді України очікується насичений день. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить перед народними депутатами, що стане однією з головних подій дня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Рютте виступить у Верховній Раді завтра - деталі - фото 1
Пост Гончаренка. Фото: скриншот

Марк Рютте виступить в Раді

За словами Гончаренка, також традиційно відбудеться процедура відкриття сесії Верховної Ради, яка проходить першого вівторка кожного лютого та вересня.

Крім того, завтра складатиме присягу новообраний народний депутат від "Слуги Народу" бізнесмен Сергій Карабута, офіційно ставши членом парламенту.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення ППО та обстріли енергетики.

А також Марк Рютте зробив заяву щодо втрат Російської Федерації на фронті.

Верховна Рада Олексій Гончаренко НАТО Україна Марк Рютте
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації