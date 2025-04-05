Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину — генсек Альянса Рютте отреагировал

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инициативу премьера Италии Джорджии Мелони. Речь идет об идее распространить на Украину действие 5-й статьи Североатлантического договора даже без ее полного членства в Альянсе.

Об этом пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Реакция Рютте на идею Мелони

Рютте в интервью NV отметил, что подобные инициативы должны оставаться предметом обсуждения и будут тщательно рассмотрены после достижения перемирия между Украиной и Россией.

"Ну, опять же. Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каков лучший путь вперед", — сказал генсек.

Напомним, в марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила расширить действие пятой статьи НАТО на Украину без ее вступления в Альянс. В то же время Министерство иностранных дел Украины отметило, что уже ведет переговоры с Италией по этому поводу.