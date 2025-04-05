Мелоні запропонувала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну — генсек Альянсу Рютте відреагував

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував ініціативу прем’єрки Італії Джорджії Мелоні. Йдеться про ідею поширити на Україну дію 5-ї статті Північноатлантичного договору навіть без її повного членства в Альянсі.

Про це пише NV.

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Рютте в інтерв'ю NV зазначив, що подібні ініціативи мають залишатися предметом обговорення і будуть ретельно розглянуті після досягнення перемир’я між Україною та Росією.

"Ну, знову ж таки. Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед", — сказав генсек.

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала розширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без її вступу до Альянсу. Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що вже веде переговори з Італією щодо цього.