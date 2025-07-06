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Рютте ответил, будет ли обязательный призыв в армию в Европе

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 12:17
Рютте объяснил, будет ли призыв в армию по всей Европе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал возможный призыв в армию по всей Европе. Он отметил, что соответствующее решение будут принимать отдельные страны.

Об этом Марк Рютте сказал в интервью The New York Times.

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У генсека спросили, считает ли он, что Европе придется ввести призыв в армию. На это Рютте ответил:

"Нет, нет, это решение остается за каждой отдельной страной. Некоторые страны сделают это. Финляндия уже имеет призыв в армию. Другие не сделают этого, но это будет означать, что в целом придется платить хорошую зарплату нашим мужчинам и женщинам в форме".

В то же время Рютте отметил, что его особенно беспокоит оборонное производство. По его мнению — "это проблема всего альянса".

"Нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для сдерживания России, Северной Кореи или любого другого, кто может нас атаковать. И над этим мы сейчас очень быстро работаем", — объяснил генсек НАТО.

Напомним, что недавно Марк Рютте выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

Также генсек НАТО выразил надежду, что США смогут проявить большую гибкость в поддержке Украины.

НАТО Европа военный призыв Марк Рютте война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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