Рютте пояснив, чи буде призов до армії по всій Європі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував можливий призов до армії по всій Європі. Він зазначив, що відповідне рішення ухвалюватимуть окремі країни.

Про це Марк Рютте сказав у інтерв'ю The New York Times.

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У генсека запитали, чи вважає він, що Європі доведеться ввести призов до армії. На це Рютте відповів:

"Ні, ні, це рішення залишається за кожною окремою країною. Деякі країни зроблять це. Фінляндія вже має призов до армії. Інші не зроблять цього, але це означатиме, що загалом доведеться платити хорошу зарплату нашим чоловікам і жінкам у формі".

Водночас Рютте зазначив, що його особливо турбує оборонне виробництво. На його думку — "це проблема всього альянсу".

"Нам просто бракує оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для стримування Росії, Північної Кореї чи будь-кого іншого, хто може нас атакувати. І над цим ми зараз дуже швидко працюємо", — пояснив генсек НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно Марк Рютте висловив занепокоєння щодо можливої провокації Китаєм збройного конфлікту між Росією та НАТО.

Також генсек НАТО висловив сподівання, що США зможуть проявити більшу гнучкість у підтримці України.