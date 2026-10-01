Марк Рютте заявил о поражении России в Украине и ядерных угрозах со стороны РФ

Марк Рютте на саммите НАТО. Фото: Рютте в социальной сети X

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 30 сентября на саммите в Брюсселе заявил, что российские ядерные угрозы связаны с ситуацией в войне против Украины. По его словам, Москва пытается отвлечь внимание от хода войны и разделить союзников, при этом непосредственной угрозы территории НАТО пока нет.

Его слова цитирует Euronews, передает Новини.LIVE.

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Рютте из НАТО:



У России не всё гладко в Украине. Каждая минута, которую мы тратим на это, — именно то, чего Путин от нас и хочет: чтобы мы нервничали и говорили: «Ой, что тут происходит? Что там происходит?»



Спокойствие. Мы сильнее. Продолжайте. Продолжайте инвестировать. pic.twitter.com/NsNO45zsrd — Clash Report (@clashreport) 30 сентября 2026

Рютте заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы НАТО

Рютте отвечал на вопрос журналиста о риске применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности государств Балтии, после сообщений о предупреждении Москвы в отношении Калининграда.

"Нет, это не так", — ответил генеральный секретарь НАТО на вопрос, стал ли такой риск реальным.

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Он также заявил, что НАТО подготовлено к возможным угрозам и готово защищать свою территорию.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Такой угрозы нет, а если что-то произойдет, мы готовы этому противостоять", — сказал Рютте.

Рютте объяснил, почему Россия прибегает к ядерным угрозам

По словам генсека НАТО, причиной новых заявлений Москвы является ситуация на фронте в Украине. Он отметил, что российская армия, по его оценке, ежемесячно теряет 43 тысячи военных убитыми или тяжело ранеными, в то время как Украина держит фронт и действует лучше, чем полгода или год назад.

Рютте предположил, что российский диктатор Владимир Путин пытается переключить внимание Запада с войны в Украине на другие угрозы.

"Он хочет разделить нас. Он хочет, чтобы мы утратили внимание к Украине", — заявил генеральный секретарь НАТО.

В то же время Рютте подчеркнул, что НАТО не намерено игнорировать заявления России. Альянс должен четко реагировать на ядерные угрозы и напоминать, что является оборонительным объединением.

Что известно о предупреждении России

Ранее российская сторона заявляла о готовности использовать все имеющиеся средства, включая ядерное оружие, в случае угрозы Калининградской области. Этот российский эксклав расположен на Балтийском море между Польшей и Литвой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Литве расценили предупреждение Кремля о возможном применении ядерного оружия как средство политического и психологического давления. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы окажется в зоне поражения российских ядерных сил, если союзники разместят там ядерное оружие.

Также Новини.LIVE писали о том, что Министерство обороны России выводило на полигоны стратегическую авиацию, флоты и более 200 ракетных пусковых установок для проверки готовности ядерного арсенала. Кроме того, российское командование тестировало механизмы применения ядерного оружия, которое ранее было переброшено на территорию Беларуси.