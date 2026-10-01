Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте связал ядерные угрозы со стороны России с неудачами в Украине

Рютте связал ядерные угрозы со стороны России с неудачами в Украине

Ua ru
1 октября 2026 10:01
Марк Рютте заявил о поражении России в Украине и ядерных угрозах со стороны РФ
Марк Рютте на саммите НАТО. Фото: Рютте в социальной сети X

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 30 сентября на саммите в Брюсселе заявил, что российские ядерные угрозы связаны с ситуацией в войне против Украины. По его словам, Москва пытается отвлечь внимание от хода войны и разделить союзников, при этом непосредственной угрозы территории НАТО пока нет.

Его слова цитирует Euronews, передает Новини.LIVE.

Реклама

Рютте заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы НАТО

Рютте отвечал на вопрос журналиста о риске применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности государств Балтии, после сообщений о предупреждении Москвы в отношении Калининграда.

"Нет, это не так", — ответил генеральный секретарь НАТО на вопрос, стал ли такой риск реальным.

Читайте также:

Он также заявил, что НАТО подготовлено к возможным угрозам и готово защищать свою территорию.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Такой угрозы нет, а если что-то произойдет, мы готовы этому противостоять", — сказал Рютте.

Рютте объяснил, почему Россия прибегает к ядерным угрозам

По словам генсека НАТО, причиной новых заявлений Москвы является ситуация на фронте в Украине. Он отметил, что российская армия, по его оценке, ежемесячно теряет 43 тысячи военных убитыми или тяжело ранеными, в то время как Украина держит фронт и действует лучше, чем полгода или год назад.

Рютте предположил, что российский диктатор Владимир Путин пытается переключить внимание Запада с войны в Украине на другие угрозы.

"Он хочет разделить нас. Он хочет, чтобы мы утратили внимание к Украине", — заявил генеральный секретарь НАТО.

В то же время Рютте подчеркнул, что НАТО не намерено игнорировать заявления России. Альянс должен четко реагировать на ядерные угрозы и напоминать, что является оборонительным объединением.

Что известно о предупреждении России

Ранее российская сторона заявляла о готовности использовать все имеющиеся средства, включая ядерное оружие, в случае угрозы Калининградской области. Этот российский эксклав расположен на Балтийском море между Польшей и Литвой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Литве расценили предупреждение Кремля о возможном применении ядерного оружия как средство политического и психологического давления. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы окажется в зоне поражения российских ядерных сил, если союзники разместят там ядерное оружие.

Также Новини.LIVE писали о том, что Министерство обороны России выводило на полигоны стратегическую авиацию, флоты и более 200 ракетных пусковых установок для проверки готовности ядерного арсенала. Кроме того, российское командование тестировало механизмы применения ядерного оружия, которое ранее было переброшено на территорию Беларуси.

Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации