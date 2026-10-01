Марк Рютте заявив про поразку Росії в Україні та ядерні погрози РФ

Марк Рютте на саміті НАТО. Фото: Рютте у соцмережі Х

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 30 вересня саміті у Брюсселі заявив, що російські ядерні погрози пов’язані із ситуацією на війні проти України. За його словами, Москва намагається відвернути увагу від перебігу війни та розділити союзників, водночас безпосередньої загрози території НАТО наразі немає.

Його слова цитує Euronews, передає Новини.LIVE.

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NATO's Rutte:



Russia is not doing well in Ukraine. Every minute we spend on this is exactly what Putin loves us to do — being rattled and talking about, "Oh, what’s happening here? What’s happening there?"



Calm. We are stronger. Carry on. Keep on investing. pic.twitter.com/NsNO45zsrd — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Рютте заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози НАТО

Рютте відповідав на запитання журналіста щодо ризику застосування Росією ядерної зброї проти країн НАТО, зокрема держав Балтії, після повідомлень про попередження Москви щодо Калінінграда.

"Ні, це не так", — відповів генеральний секретар НАТО на запитання, чи став такий ризик реальним.

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Він також заявив, що НАТО підготовлене до можливих загроз і готове захищати свою територію.

"Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Цієї загрози немає, а якщо щось станеться, ми готові цьому протистояти", — сказав Рютте.

Рютте пояснив, чому Росія вдається до ядерних погроз

За словами генсека НАТО, причиною нових заяв Москви є ситуація на фронті в Україні. Він зазначив, що російська армія, за його оцінкою, щомісяця втрачає 43 тисячі військових убитими або важко пораненими, тоді як Україна тримає фронт і діє краще, ніж пів року чи рік тому.

Рютте припустив, що російський диктатор Володимир Путін намагається змінити увагу Заходу з війни в Україні на інші загрози.

"Він хоче розділити нас. Він хоче, щоб ми втратили увагу до України", — заявив генеральний секретар НАТО.

Водночас Рютте наголосив, що НАТО не має наміру ігнорувати заяви Росії. Альянс має чітко реагувати на ядерні погрози та нагадувати, що є оборонним об’єднанням.

Що відомо про попередження Росії

Раніше російська сторона заявляла про готовність використати всі наявні засоби, включно з ядерною зброєю, у разі загрози Калінінградській області. Цей російський ексклав розташований на Балтійському морі між Польщею та Литвою.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Литві розцінили попередження Кремля про можливе застосування ядерної зброї як засіб політичного та психологічного тиску. Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що територія Литви опиниться в зоні ураження російських ядерних сил, якщо союзники розмістять там ядерну зброю.

Також Новини.LIVE писали про те, що Міністерство оборони Росії виводило на полігони стратегічну авіацію, флоти і понад 200 ракетних пускових установок для перевірки готовності ядерного арсеналу. Також російське командування тестувало механізми застосування ядерної зброї, яку раніше передали на територію Білорусі.