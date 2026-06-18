Сокращение американских войск в Европе — что сказал Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО заявил, что у России нет экономических возможностей для победы над Альянсом. Марк Рютте подчеркнул, что её экономика уступает даже средним европейским странам.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, Новини.LIVE.

Россия тратит половину бюджета на оборону

По словам Рютте, Россия в настоящее время направляет около 48% государственного бюджета или 75% налоговых поступлений на военные нужды.

"Это безумные цифры. Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России", — подчеркнул генсек НАТО.

В то же время он отметил, что валовой внутренний продукт России не превышает совокупный ВВП таких стран, как Бельгия и Нидерланды.

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По мнению Рютте, это свидетельствует об ограниченных возможностях Москвы в долгосрочном противостоянии с НАТО.

"Поэтому они знают, что не могут нас победить. И мы сделаем все, чтобы они поняли: это будет их самой большой ошибкой, если они решатся", — добавил он.

Напомним, ранее Рютте заявил о начале сокращения американского военного контингента в Европе и подчеркнул важность сохранения единства Альянса.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны уделили внимание ходу войны, потерям российской армии и дальнейшей военной поддержке Киева. По его словам, также обсуждались поставки систем противовоздушной обороны, другого вооружения и усиление защиты критически важной инфраструктуры Украины.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп внес значительный вклад в поддержку Украины. По его словам, именно Трамп возобновил контакты с российским диктатором Владимиром Путиным с целью приближения завершения войны. Также Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются ключевым партнером в поставках Украине систем Patriot и другого критически важного вооружения.