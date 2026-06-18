Скорочення американських військ у Європі — що сказав Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія не має економічних можливостей для перемоги над Альянсом. Марк Рютте наголосив, що її економіка поступається навіть середнім європейським країнам.

Про це він сказав 18 червня під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передают Новини.LIVE.

Росія витрачає половину бюджету на оборону

За словами Рютте, Росія нині спрямовує близько 48% державного бюджету або 75% податкових надходжень на військові потреби.

"Це шалені цифри. Тож ми не можемо бути наївними щодо Росії", — наголосив генсек НАТО.

Водночас він зазначив, що валовий внутрішній продукт Росії не перевищує сумарний ВВП таких країн, як Бельгія та Нідерланди.

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На думку Рютте, це свідчить про обмежені можливості Москви у довгостроковому протистоянні з НАТО.

"Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Тож ми зробимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо наважаться", — додав він.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив про початок скорочення американського військового контингенту в Європі та наголосив на важливості збереження єдності Альянсу.

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони приділили увагу перебігу війни, втратам російської армії та подальшій військовій підтримці Києва. За його словами, також обговорювалися постачання систем протиповітряної оборони, іншого озброєння та посилення захисту критичної інфраструктури України.

Новини.LIVE інформували, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп зробив значний внесок у підтримку України. За його словами, саме Трамп відновив контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з метою наближення завершення війни. Також Рютте наголосив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером у постачанні Україні систем Patriot та іншого критично важливого озброєння.