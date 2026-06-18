Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте: скорочення американського контингенту в Європі розпочнеться негайно

Рютте: скорочення американського контингенту в Європі розпочнеться негайно

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 17:19
Скорочення американських військ у Європі — що сказав Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія не має економічних можливостей для перемоги над Альянсом. Марк Рютте наголосив, що її економіка поступається навіть середнім європейським країнам.

Про це він сказав 18 червня під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передают Новини.LIVE.

Росія витрачає половину бюджету на оборону

За словами Рютте, Росія нині спрямовує близько 48% державного бюджету або 75% податкових надходжень на військові потреби.

"Це шалені цифри. Тож ми не можемо бути наївними щодо Росії", — наголосив генсек НАТО.

Водночас він зазначив, що валовий внутрішній продукт Росії не перевищує сумарний ВВП таких країн, як Бельгія та Нідерланди.

Читайте також:

На думку Рютте, це свідчить про обмежені можливості Москви у довгостроковому протистоянні з НАТО.

"Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Тож ми зробимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо наважаться", — додав він.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив про початок скорочення американського військового контингенту в Європі та наголосив на важливості збереження єдності Альянсу.

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони приділили увагу перебігу війни, втратам російської армії та подальшій військовій підтримці Києва. За його словами, також обговорювалися постачання систем протиповітряної оборони, іншого озброєння та посилення захисту критичної інфраструктури України.

Новини.LIVE інформували, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп зробив значний внесок у підтримку України. За його словами, саме Трамп відновив контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з метою наближення завершення війни. Також Рютте наголосив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером у постачанні Україні систем Patriot та іншого критично важливого озброєння.

НАТО Рамштайн Марк Рютте
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації