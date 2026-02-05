Марк Рютте в селе Ягодное. Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил визит на Черниговщину и посетил село Ягодное. Населенный пункт почти месяц находился под оккупацией российских войск.

Об этом Рютте сообщил в социальной сети Х, передает Новини.LIVE.

Пост Марка Рютте. Фото: скриншот

Рютте посетил Черниговскую область

Визит был организован министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Особое впечатление на Рютте произвел подвал школы, где целое село находилось в плену российских войск в течение месяца в 2022 году.

Марк Рютте в подвале на Черниговщине. Фото: x.com/SecGenNATO

Он также побывал в "Пунктах непобедимости" — центрах устойчивости, которые помогают людям получать продовольствие и поддержку во время перебоев.

"Я увидел, как вооруженные силы противодействуют российским беспилотникам. И я встретился со студентами университета, которые настроены внести свой вклад в мирное, процветающее будущее", — добавил Рютте.

Марк Рютте выступил на Черниговщине. Фото: x.com/SecGenNATO

Напомним, что ранее Генсек НАТО выступил в Верховной Раде во время рабочего визита в Украину.

Кроме того, Рютте встретился с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и обсудил ключевые приоритеты поддержки Украины.