Марк Рютте у селі Ягідне. Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте здійснив візит на Чернігівщину та відвідав село Ягідне. Населений пункт майже місяць перебував під окупацією російських військ.

Про це Рютте повідомив у соціальній мережі Х, передає Новини.LIVE.

Допис Марка Рютте. Фото: скриншот

Рютте завітав на Чернігівщину

Візит був організований міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Особливе враження на Рютте справив підвал школи, де ціле село перебувало в полоні російських військ протягом місяця у 2022 році.

Марк Рютте у підвалі на Чернігівщині. Фото: x.com/SecGenNATO

Він також побував у "Пунктах непереможності" — центрах стійкості, що допомагають людям отримувати продовольство та підтримку під час перебоїв.

"Я побачив, як збройні сили протидіють російським безпілотникам. І я зустрівся зі студентами університету, які налаштовані зробити свій внесок у мирне, процвітаюче майбутнє", — додав Рютте.

Марк Рютте виступив на Чернігівщині. Фото: x.com/SecGenNATO

Нагадаємо, що раніше Генсек НАТО виступив у Верховній Раді під час робочого візиту в Україну.

Крім того, Рютте зустрівся із міністром оборони України Михайлом Федоровим та обговорив ключові пріоритети підтримки України.