Рютте відвідав деокуповане село на Чернігівщині
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте здійснив візит на Чернігівщину та відвідав село Ягідне. Населений пункт майже місяць перебував під окупацією російських військ.
Про це Рютте повідомив у соціальній мережі Х, передає Новини.LIVE.
Рютте завітав на Чернігівщину
Візит був організований міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
Особливе враження на Рютте справив підвал школи, де ціле село перебувало в полоні російських військ протягом місяця у 2022 році.
Він також побував у "Пунктах непереможності" — центрах стійкості, що допомагають людям отримувати продовольство та підтримку під час перебоїв.
"Я побачив, як збройні сили протидіють російським безпілотникам. І я зустрівся зі студентами університету, які налаштовані зробити свій внесок у мирне, процвітаюче майбутнє", — додав Рютте.
Нагадаємо, що раніше Генсек НАТО виступив у Верховній Раді під час робочого візиту в Україну.
Крім того, Рютте зустрівся із міністром оборони України Михайлом Федоровим та обговорив ключові пріоритети підтримки України.
