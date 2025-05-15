Следующий шаг к миру в Украине должна сделать РФ - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Мир в Украине сейчас зависит от действий России. Именно она должна сделать дальнейшие шаги, необходимые для мирного урегулирования.

Об этом заявил новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте во время неформальной встречи министров стран Альянса в Анталии.

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По словам Рютте, Украина уже продемонстрировала готовность к прекращению огня и немедленному началу переговоров. В то же время именно Россия должна теперь объяснить свои дальнейшие действия.

"Мяч теперь явно на стороне России. Они должны объяснить, что они делают, почему они здесь или нет, с какой командой или еще чем-то", — отметил он.

Глава НАТО подчеркнул, что международное сообщество должно четко осознавать: инициатива перейти к диалогу сейчас полностью зависит от Москвы.

Рютте также упомянул о роли США в процессе разблокирования переговорного процесса: благодаря действиям Вашингтона и президента Дональда Трампа удалось преодолеть определенный тупик.

"Теперь россияне должны убедиться, что они сделают следующие необходимые шаги", — добавил он.

Напомним, что украинский лидер ранее сообщил, что делегация из Украины продолжит свое пребывание в Стамбуле на дополнительный день.

В то же время советник российского автократа Владимир Мединский заявил о готовности РФ к содержательным переговорам и выразил надежду на дальнейшее поддержание диалога с украинской делегацией.