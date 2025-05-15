Наступний крок до миру в Україні має зробити РФ - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Мир в Україні зараз залежить від дій Росії. Саме вона повинна зробити подальші кроки, необхідні для мирного врегулювання.

Про це заявив новопризначений генсек НАТО Марк Рютте під час неформальної зустрічі міністрів країн Альянсу в Анталії.

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За словами Рютте, Україна вже продемонструвала готовність до припинення вогню та негайного початку переговорів. Водночас саме Росія має тепер пояснити свої подальші дії.

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"М’яч тепер явно на боці Росії. Вони мають пояснити, що вони роблять, чому вони тут чи ні, з якою командою чи ще чимось", — зазначив він.

Очільник НАТО підкреслив, що міжнародна спільнота має чітко усвідомлювати: ініціатива перейти до діалогу зараз повністю залежить від Москви.

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Рютте також згадав про роль США в процесі розблокування переговорного процесу: завдяки діям Вашингтона та президента Дональда Трампа вдалося подолати певний глухий кут.

"Тепер росіяни мають переконатися, що вони зроблять наступні необхідні кроки", — додав він.

Нагадаємо, що український лідер раніше повідомив, що делегація з України продовжить своє перебування в Стамбулі на додатковий день.

У той же час радник російського автократа Володимир Мединський заявив про готовність РФ до змістовних переговорів і висловив сподівання на подальше підтримання діалогу з українською делегацією.