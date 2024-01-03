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Ринкевичс назвал основные приоритеты для укрепления нацбезопасности Латвии

3 января 2024 13:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ринкевичс назвал основные приоритеты для укрепления нацбезопасности Латвии
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: gay.it
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что в текущем году в стране нужно усилить меры национальной безопасности. Приоритетом он назвал усиление и укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и Россией.

Об этом в интервью Delfi рассказал Эдгарс Ринкевичс.

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Как отметил Ринкевичс, восточная граница Латвии, граничащая с РФ и Белоруссией, должна быть укреплена и усилена военной инфраструктурой. По его словам, забор не сможет оградить страну от наступления и военной опасности из соседних стран.

"Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", — сказал Ринкевичс.

Президент также отметил важность внедрения системы гражданской обороны в Латвии. Также одним из приоритетов он назвал увеличение финансирования системы внутренних дел. Он добавил, что, вероятно, будут введены новые законодательные инициативы, однако не рассказал какие.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность — безопасность, образование и конкурентоспособность", — подытожил Ринкевичс.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали западных партнеров предоставить Украине больше ПВО. Эти заявления политики сделали после массированного ракетного обстрела Украины 2 января.

Добавим, министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларусь. Это решение направлено на предотвращение использования тайваньских технологических изделий в военных целях.

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