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Рінкевичс назвав основні пріоритети для зміцнення нацбезпеки Латвії

3 січня 2024 13:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Рінкевичс назвав основні пріоритети для зміцнення нацбезпеки Латвії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: gay.it
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що цього року в країні потрібно посилити заходи національної безпеки. Пріоритетом він назвав посилення та зміцнення східного кордону не лише з Білоруссю, а й із Росією.

Про це в інтерв'ю Delfi розповів Едгарс Рінкевичс.

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Як зазначив Рінкевичс, східний кордон Латвії, що межує з РФ та Білорусією, має бути укріплений та посилений військовою інфраструктурою. За його словами, паркан не зможе захистити країну від наступу та військової небезпеки із сусідніх країн.

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", — сказав Рінкевичс.

Президент також наголосив на важливості впровадження системи цивільної оборони в Латвії. А також одним із пріоритетів він назвав збільшення фінансування системи внутрішніх справ. Він додав, що ймовірно, будуть запроваджені нові законодавчі ініціативи, однак не розповів які.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації при вступі на посаду — безпека, освіта та конкурентоспроможність", — підсумував Рінкевичс.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликали західних партнерів надати Україні більше ППО. Ці заяви політики зробили після масованого ракетного обстрілу України 2 січня.

Додамо, міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі. Це рішення спрямоване на запобігання використанню тайванських технологічних виробів у військових цілях.

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