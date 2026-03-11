В Украине до сих пор нет статуса "жертва войны" - зачем он нужен

Людмила Денисова. Фото: kyivpost.com

В Украине рассматривают законопроект, согласно которому хотят признать, что от войны пострадали все несовершеннолетние дети. А вот юридического определение терміна "жертва войны" до сих пор нет.

Об этом в эфире День.LIVE во вторник, 10 марта, сообщила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зачем нужно определение понятия "жертва войны"

"Надо юридическое обоснование... Количество жертв — это подтверждение акта агрессии, акта геноцида, а это преступления против человека", — подчеркнула Денисова.

По ее словам, юридическое понятие "жертва войны" необходимо, чтобы те, кто будет подпадать под это определение, могли получить компенсации и социальные гарантии.

Также правовед добавила, что определение "жертва войны" есть в Уставе ВСУ, но как отдельный правовой статус это понятие в украинском законодательстве до сих пор не закрепили.

Ранее омбудсмен Лубинец заявил о нарушении прав детей в Украине. В течение года по всей стране провели более 800 проверок — во время большинства из них обнаружили неблагоприятные условия для несовершеннолетних.

Также мы сообщали, что украинцы, которые до начала войны проживали на оккупированных территориях, потеряли доступ к жилью. На компенсацию таким гражданам порой приходится ждать годами.