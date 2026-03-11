В Украине до сих пор нет статуса "жертва войны" - зачем он нужен

В Украине до сих пор нет юридического термина "жертва войны"
В Украине рассматривают законопроект, согласно которому хотят признать, что от войны пострадали все несовершеннолетние дети. А вот юридического определение терміна "жертва войны" до сих пор нет.
Об этом в эфире День.LIVE во вторник, 10 марта, сообщила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, передает Новини.LIVE.
Зачем нужно определение понятия "жертва войны"
"Надо юридическое обоснование... Количество жертв — это подтверждение акта агрессии, акта геноцида, а это преступления против человека", — подчеркнула Денисова.
По ее словам, юридическое понятие "жертва войны" необходимо, чтобы те, кто будет подпадать под это определение, могли получить компенсации и социальные гарантии.
Также правовед добавила, что определение "жертва войны" есть в Уставе ВСУ, но как отдельный правовой статус это понятие в украинском законодательстве до сих пор не закрепили.
