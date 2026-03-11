Відео
Україна
Правознавиця повідомила про відсутність юридичного терміну "жертва війни"

Правознавиця повідомила про відсутність юридичного терміну "жертва війни"

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 02:50
В Україні досі немає статусу "жертва війни" — навіщо він потрібен
Людмила Денісова. Фото: kyivpost.com

В Україні досі немає юридичного терміну "жертва війни". Наразі є проєкт закону, згідно з якими хочуть визнати постраждалими всіх неповнолітніх дітей.

Про це в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 березня, повідомила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Навіщо потрібне визначення поняття "жертва війни"

"Треба юридичне обґрунтування... Кількість жертв — це підтвердження акту агресії, акту геноциду, а це злочини проти людини", — наголосила Денісова.

За її словами, юридичне поняття "жертва війни" необхідне, аби ті, хто підпадатимуть під це визначення, могли отримати компенсації та соціальні гарантії.

Також правознавиця додала, що визначення "жертва війна" є в Уставі ЗСУ, але як окремий правовий статус це поняття в українському законодавстві досі не закріпили.

Раніше омбудсмен Лубінець заявив про порушення прав дітей в Україні. Упродовж року по всій країні провели понад 800 перевірок — під час більшості з них виявили несприятливі умови для неповнолітніх.

Також ми повідомляли, що українці, які до початку війни проживала на окупованих територіях, утратили доступ до житла. На компенсацію таким громадянам часом доводиться чекати роками.

закон Людмила Денисова статус війна в Україні права постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
