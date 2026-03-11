В Україні досі немає статусу "жертва війни" — навіщо він потрібен

Людмила Денісова. Фото: kyivpost.com

В Україні досі немає юридичного терміну "жертва війни". Наразі є проєкт закону, згідно з якими хочуть визнати постраждалими всіх неповнолітніх дітей.

Про це в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 березня, повідомила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає Новини.LIVE.

Навіщо потрібне визначення поняття "жертва війни"

"Треба юридичне обґрунтування... Кількість жертв — це підтвердження акту агресії, акту геноциду, а це злочини проти людини", — наголосила Денісова.

За її словами, юридичне поняття "жертва війни" необхідне, аби ті, хто підпадатимуть під це визначення, могли отримати компенсації та соціальні гарантії.

Також правознавиця додала, що визначення "жертва війна" є в Уставі ЗСУ, але як окремий правовий статус це поняття в українському законодавстві досі не закріпили.

