Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець заявив про масштабні порушення прав дітей — що відомо

Лубінець заявив про масштабні порушення прав дітей — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 20:49
В Україні викрито масштабні порушення прав дітей — деталі від Лубінця
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/dmytro.lubinets

Україна має багато проблем стосовно дотримання прав дітей. Масштаби та критичність порушень постійно збільшуються. За рік Офіс Омбудсмана здійснив понад 800 перевірок по всій країні та під час майже кожної з них виявили порушення.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в Telegram у неділю, 21 грудня.

Реклама
Читайте також:

В Україні викрито масштабні порушення прав дітей

Лубінець заявив, що вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів та керівників різних установ. Вони мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі, однак часто закривають очі на порушення. Така проблема спостерігається у всіх регіонах України. Один з випадків стався на Закарпатті.

"Діти роками не відвідують школу, але фіктивно обліковуються як учні. Мета злочинна — отримати більше фінансування з державного бюджету. Навчання відбувається почергово через брак приміщень у класах із замурованими вікнами", — зазначив омбудсман.

Лубінець заявив про масштабні порушення прав дітей в Україні
Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Він також розповів, що діти змушені користуватися вбиральнею на дворі, де немає жодної приватності. Крім того, це створює пряму загрозу здоров'ю дітей. 

"Моє реагування було негайним — я направив подання та скерував лист до Офісу Генпрокурора з метою оцінки діянь посадових осіб", — наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що проблема не у нестачі ресурсів, а безвідповідальності та безкарності. Він також наголосив, що в Україні відсутня сформована державна політика, за яку відповідає Уряд.

Лубінець заявив про масштабні порушення прав дітей в Україні
Повідомлення омбудсмана про порушення прав дітей. Фото: скриншот

"Ми вимагаємо дій від тих, хто зобов'язаний це робити! Адже наш обов'язок — не просто фіксувати порушення, а змінювати систему. І ми це робимо", — написав омбудсман.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець розповідав про те, що військові скаржаться на порушення прав. Крім того, зростає кількість випадків СЗЧ.

Також ми розповідали про те, що росіяни викрали 50 людей із Сумщини. Дмитро Лубінець розкрив подробиці.

діти порушення Дмитро Лубінець перевірки права
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації