В Україні викрито масштабні порушення прав дітей — деталі від Лубінця

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/dmytro.lubinets

Україна має багато проблем стосовно дотримання прав дітей. Масштаби та критичність порушень постійно збільшуються. За рік Офіс Омбудсмана здійснив понад 800 перевірок по всій країні та під час майже кожної з них виявили порушення.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в Telegram у неділю, 21 грудня.

Лубінець заявив, що вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів та керівників різних установ. Вони мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі, однак часто закривають очі на порушення. Така проблема спостерігається у всіх регіонах України. Один з випадків стався на Закарпатті.

"Діти роками не відвідують школу, але фіктивно обліковуються як учні. Мета злочинна — отримати більше фінансування з державного бюджету. Навчання відбувається почергово через брак приміщень у класах із замурованими вікнами", — зазначив омбудсман.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Він також розповів, що діти змушені користуватися вбиральнею на дворі, де немає жодної приватності. Крім того, це створює пряму загрозу здоров'ю дітей.

"Моє реагування було негайним — я направив подання та скерував лист до Офісу Генпрокурора з метою оцінки діянь посадових осіб", — наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що проблема не у нестачі ресурсів, а безвідповідальності та безкарності. Він також наголосив, що в Україні відсутня сформована державна політика, за яку відповідає Уряд.

Повідомлення омбудсмана про порушення прав дітей. Фото: скриншот

"Ми вимагаємо дій від тих, хто зобов'язаний це робити! Адже наш обов'язок — не просто фіксувати порушення, а змінювати систему. І ми це робимо", — написав омбудсман.

