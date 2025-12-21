В Украине разоблачены масштабные нарушения прав детей — детали от Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/dmytro.lubinets

Украина имеет много проблем по соблюдению прав детей. Масштабы и критичность нарушений постоянно увеличиваются. За год Офис Омбудсмена осуществил более 800 проверок по всей стране и во время почти каждой из них выявили нарушения.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в воскресенье, 21 декабря.

Лубинец заявил, что поражен равнодушием и безответственностью компетентных органов и руководителей различных учреждений. Они должны помогать детям расти в безопасной среде, однако часто закрывают глаза на нарушения. Такая проблема наблюдается во всех регионах Украины. Один из случаев произошел на Закарпатье.

"Дети годами не посещают школу, но фиктивно учитываются как ученики. Цель преступная — получить больше финансирования из государственного бюджета. Обучение происходит поочередно из-за нехватки помещений в классах с замурованными окнами", — отметил омбудсмен.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Он также рассказал, что дети вынуждены пользоваться уборной во дворе, где нет никакой приватности. Кроме того, это создает прямую угрозу здоровью детей.

"Мое реагирование было немедленным — я направил представление и направил письмо в Офис Генпрокурора с целью оценки действий должностных лиц", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман добавил, что проблема не в недостатке ресурсов, а безответственности и безнаказанности. Он также отметил, что в Украине отсутствует сформированная государственная политика, за которую отвечает Правительство.

Сообщение омбудсмена о нарушении прав детей. Фото: скриншот

"Мы требуем действий от тех, кто обязан это делать! Ведь наша обязанность — не просто фиксировать нарушения, а менять систему. И мы это делаем", — написал омбудсмен.

