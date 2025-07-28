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Правохахисниця пояснила, як РФ знищує українську націю

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 15:11
Війна в Україні — РФ хоче знищити українську націю
Правозахисниця Людмила Денісова. Фото: РБК-Україна

Російські війська усіляко намагаються знищити українців, як націю. Для цього вони депортують дітей та ґвалтують жінок.

Про це заявила правозахисниця Людмила Денісова в ефірі Ранок.LIVE 28 липня. 

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"Окупанти ґвалтують українок, щоб вони ніколи не змогли народити або вже не захотіли чоловіка, щоб народити. Це теж метод знищення нації", — сказала Денісова. 

Крім того, вона наголосила, що РФ маскує вивезення українських під "евакуацію". Насправді ж їх перевиховують, аби вони стали росіянами. 

За словами правозахисниці, депортованих українців знаходили навіть за полярним колом — у глухих регіонах, де майже немає росіян. 

Нагадаємо, у США вимагають від РФ повернути викрадених українських дітей. Конгресмени наголошують, що для цього не потрібно ніяких мирних угод.

Водночас керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Росія дала інформацію про менше, ніж 20% депортованих дітей зі списку, який передала Україна.  

діти геноцид депортація дітей війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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