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Правозащитница объяснила, как РФ уничтожает украинскую нацию

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 15:11
Война в Украине — РФ хочет уничтожить украинскую нацию
Правозащитница Людмила Денисова. Фото: РБК-Украина

Российские войска всячески пытаются уничтожить украинцев как нацию. Для этого они депортируют детей и насилуют женщин.

Об этом заявила правозащитница Людмила Денисова в эфире Ранок.LIVE 28 июля.

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"Оккупанты насилуют украинок, чтобы они никогда не смогли родить или уже не захотели мужа, чтобы родить. Это тоже метод уничтожения нации", — сказала Денисова.

Кроме того, она подчеркнула, что РФ маскирует вывоз украинцев под "эвакуацию". На самом же деле их перевоспитывают, чтобы они стали россиянами.

По словам правозащитницы, депортированных украинцев находили даже за полярным кругом — в глухих регионах, где почти нет русских.

Напомним, в США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей. Конгрессмены отмечают, что для этого не нужно никаких мирных соглашений.

В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Россия дала информацию о менее, чем 20% депортированных детей из списка, который передала Украина.

дети геноцид депортация детей война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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