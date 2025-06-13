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Годовщина освобождения Мариуполя в 2014 году — как это было

13 июня 2025 06:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Годовщина деоккупации Мариуполя в 2014 году - детали операции
Мужчина перепрыгивает баррикаду в Мариуполе. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине 13 июня отмечают 11-ю годовщину освобождения Мариуполя Донецкой области в 2014 году. Тогда Россия впервые пыталась захватить город.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Нападение на Мариуполь в 2014 году

В первые недели после завершения Революции достоинства в Мариуполе нашлись сторонники Антимайдана, которые проводили мероприятия с участием пророссийских сил под флагами РФ. В противовес им весной 2014 года в городе состоялись акции за сохранение территориальной целостности Украины.

Так, 5 марта под стенами горсовета несколько сотен человек с флагами Украины выступили против введения российских войск и "за единую и неделимую Украину". А участники пророссийских акций пытались провести силой местный "референдум" — такой же, как состоялся в Крыму. В том же месяце началось блокирование украинской пограничной воинской части и установление блокпостов на въезде в Мариуполь.

Як українці вийшли на протести проти РФ у Маріуполі у 2014 році
Протесты в Мариуполе. Фото: 0629.com.ua

Также там избрали "народного мэра" — им стал Дмитрий Кузьменко, который объявил курс на "федерализацию Донецкой области", однако затем его задержала СБУ.

Впоследствии, 6 апреля 2014 года в Донецке провозгласили так называемую "ДНР", через несколько дней, 13 апреля, боевики захватили здание горсовета Мариуполя и напали на митинг сторонников соборности Украины.

В результате 14 апреля Украина объявила о начале АТО для возвращения контроля над городами на востоке. 16 апреля около трех сотен человек пытались захватить воинскую часть № 3057 в Мариуполе, но украинские правоохранители и спецподразделение "Омега" смогли сдержать штурм и задержать около 70 боевиков.

Бои в Мариуполе и оккупация

Однако это не остановило пророссийские силы и в начале мая они развесили флаги "ДНР" на зданиях СБУ, милиции, прокуратуры и районных администраций. В то же время на городских улицах происходили столкновения боевиков и украинских военных, бойцов-добровольцев и правоохранителей.

Уже 9 мая в Мариуполе произошел бой после попытки боевиков захватить городское управление внутренних дел. Можно сказать, что это стало "первым вооруженным ответом ВСУ" на серию захватов админзданий россиянами в Донецкой и Луганской областях.

В результате противостояния погибли шестеро украинских военных, против которых действовали вражеские снайперы. Тогда улицы города были в огне: из-за боя здание управления МВД сгорело дотла, а также горел городской совет.

У Маріуполі у 2014 році було вщент знищено міськраду
Уничтоженное здание. Фото: Аrmyinform

Утром 10 мая украинское руководство решило вывести бойцов Нацгвардии, чтобы избежать усиления напряжения и не вести бои в жилых кварталах. Тогда боевики захватили в плен Мариуполь, под украинским контролем остались только аэродром, где были силы Нацгвардии, ВСУ и добровольцы из батальона МВД Азов. Также украинские военные контролировали блокпосты на въездах в город.

Уже через несколько недель, как боевики контролировали Мариуполь, там была уничтожена инфраструктура и действовали мародеры. Центр был перекрыт баррикадами, а по улицам ходили вооруженные люди.

11 мая пророссийские силы попытались провести "референдум" за провозглашение суверенитета "ДНР" и открыли четыре "избирательных участка".

Освобождение Мариуполя в 2014 году

Сначала деоккупацию планировали провести 23 мая, но командование отказалось от плана, считая недостаточными силы и средства.

13 июня украинские силы начали штурм Мариуполя, но на тот момент группы "днровцев" уже не было в городе. Тогдашний начальник городского управления милиции Николай Побойный предположил, что произошла утечка информации и боевиков предупредили об операции.

Як воїни ЗСУ звільняли Маріуполь у 2014 році
Украинские военные. Фото: Азов

Так, задачу по освобождению города должны были выполнить около 150 бойцов спецбатальона "Азов" при поддержке двух рот спецбатальона "Днепр", двух рот Нацгвардии и спецподразделения МВД.

Экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко объяснил, что причиной привлечения добровольцев к операции была деморализация спецотрядов и СБУ, и армии, и милиции. Всего к ней привлекли всего 6000 человек.

Около пяти утра позиции террористов обстреляли из зенитных установок, а затем штурмовые группы взяли под контроль банк на улице Греческой, где была штаб-квартира террористов. В течение нескольких часов удалось ликвидировать ключевые опорные точки боевиков, уничтожить их технику и восстановить контроль над всеми захваченными сооружениями.

Также украинские силы задержали несколько десятков боевиков, а вся операция длилась около шести часов.

Напомним, исполняющий обязанности мэра Мариуполя заявил, что в городе стремительно ухудшается ситуация с водоснабжением, вскоре он может остаться без воды.

А в России убили военного, который причастен к обстрелам Мариуполя в начале полномасштабного вторжения.

ДНР Мариуполь оккупанты оккупация война в Украине
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