Річниця деокупації Маріуполя у 2014 році - деталі операції

Чоловік перестрибує барикаду в Маріуполі. Фото: Reuters

В Україні 13 червня відзначають 11-ту річницю звільнення Маріуполя Донецької області у 2014 році. Тоді Росія вперше намагалася захопити місто.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Напад на Маріуполь у 2014 році

У перші тижні після завершення Революції гідності у Маріуполі знайшлися прихильники Антимайдану, які проводили заходи за участі проросійських сил під прапорами РФ. На противагу їм навесні 2014 року у місті відбулися акції за збереження територіальної цілісності України.

Так, 5 березня під стінами міськради кілька сотень людей з прапорами України виступили проти введення російських військ та "за єдину та неподільну Україну". А учасники проросійських акцій намагалися провести силою місцевий "референдум" — такий же, як відбувся в Криму. Того ж місяця почалося блокування української прикордонної військової частини та встановлення блокпостів на в'їзді до Маріуполя.

Протести в Маріуполі. Фото: 0629.com.ua

Також там обрали "народного мера" — ним став Дмитро Кузьменко, який оголосив курс на "федералізацію Донецької області", однак потім його затримала СБУ.

Згодом, 6 квітня 2014 року у Донецьку проголосили так звану "ДНР", за кілька днів, 13 квітня, бойовики захопили будівлю міськради Маріуполя та напади на мітинг прихильників соборності України.

Внаслідок цього 14 квітня Україна оголосила про початок АТО задля повернення контролю над містами на сході. 16 квітня близько трьох сотень осіб намагалися захопити військову частину № 3057 у Маріуполі, але українські правоохоронці та спецпідрозділ "Омега" змогли стримати штурм й затримати близько 70 бойовиків.

Бої у Маріуполі та окупація

Проте це не зупинили проросійські сили й на початку травня вони розвісили прапори "ДНР" на будівлях СБУ, міліції, прокуратури та районних адміністрацій. Водночас на міських вулицях відбувалися сутички бойовиків та українських військових, бійців-добровольців і правоохоронців.

Вже 9 травня у Маріуполі стався бій після спроби бойовиків захопити міське управління внутрішніх справ. Можна сказати, що це стало "першою збройною відповіддю ЗСУ" на серію захоплень адмінбудівель росіянами у Донецькій і Луганській областях.

Внаслідок протистояння загинуло шестеро українських військових, проти яких діяли ворожі снайпери. Тоді вулиці міста були у вогні: через бій будівля управління МВС згоріла вщент, а також палала міська рада.

Знищена будівля. Фото: Аrmyinform

Вранці 10 травня українське керівництво вирішило вивести бійців Нацгвардії, аби уникнути посилення напруги та не вести бої в житлових кварталах. Тоді бойовики захопили в полон Маріуполь, під українським контролем залишилися лише аеродром, де були сили Нацгвардії, ЗСУ та добровольці з батальйону МВС Азов. Також українські військові контролювали блокпости на в'їздах до міста.

Вже за кілька тижнів, як бойовики контролювали Маріуполь, там було знищено інфраструктуру та діяли мародери. Центр був перекритий барикадами, а вулицями ходили озброєні люди.

11 травня проросійські сили спробували провести "референдум" за проголошення суверенітету "ДНР" та відкрили чотири "виборчих дільниці".

Звільнення Маріуполя у 2014 році

Спочатку деокупацію планували провести 23 травня, але командування відмовилося від плану, вважаючи недостатніми сили та засоби.

13 червня українські сили розпочали штурм Маріуполя, але на той момент групи "днрівців" вже не було в місті. Тодішній начальник міського управління міліції Микола Побойний припустив, що стався витік інформації та бойовиків попередили про операцію.

Українські військові. Фото: Азов

Так, завдання зі звільнення міста мали виконати близько 150 бійців спецбатальйону "Азов" за підтримки двох рот спецбатальйону "Дніпро", двох рот Нацгвардії та спецпідрозділу МВС.

Ексзаступник голови МВС Антон Геращенко пояснив, що причиною залучення добровольців до операції була деморалізація спецзагонів і СБУ, і армії, і міліції. Загалом до неї залучили всього 6000 людей.

Близько п'ятої ранку позиції терористів обстріляли із зенітних установок, а потім штурмові групи взяли під контроль банк на вулиці Грецькій, де була штаб-квартира терористів. Протягом кількох годин вдалося ліквідувати ключові опорні точки бойовиків, знищити їхню техніку та відновити контроль над усіма захопленими спорудами.

Також українські сили затримали кількадесят бойовиків, а вся операція тривала близько шести годин.

Нагадаємо, виконувач обов'язків мера Маріуполя заявив, що у місті стрімко погіршується ситуація з водопостачанням, незабаром воно може залишитися без води.

А у Росії вбили військового, який причетний до обстрілів Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення.