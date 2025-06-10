У Маріуполі розгортається екологічна криза через проблеми з водою

Руїни Маріуполя. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко погіршується ситуація з водопостачанням. Наразі мешканцям подають воду лише тричі на день, і вона має вкрай низьку якість.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз.

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Вода, що надходить із водосховища, не проходить через очисні споруди, оскільки окупаційна адміністрація не ввела їх в експлуатацію. У результаті містяни отримують рідину з мулом і домішками, яка не придатна навіть для технічних потреб.

Водночас водосховище стрімко міліє. Через зростання температури ситуація тільки погіршуватиметься — очікуються великі об’єми випаровування. За прогнозами, у 2026 році Маріуполь може зіткнутися з критичною нестачею питної води, що призведе до масштабної екологічної катастрофи.

Пікуз також наголосив, що обіцянки окупаційної влади побудувати новий водогін із Павлополя виглядають малореалістичними в найближчі роки. Він сумнівається, що система з’явиться раніше ніж через п'ять років, тоді як ситуація вже зараз є критичною.

Окремо посадовець зупинився на вартості бутильованої води, яка різко зросла. Якщо торік у Донецьку літр води коштував 4 рублі, то нині — вже 7, а в Маріуполі ціна сягає 10 рублів за літр. Таким чином, попит на очищену воду перетворився на прибуткову схему для загарбників, які буквально заробляють на людському горі. При цьому зарплати залишаються мізерними, а ціни на продукти та товари першої необхідності наближаються до рівня Москви.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що окупанти мають наміри знести понад 10 тисяч будинків в Маріуполі.

Також наприкінці травня у Ставрополі ліквідували російського майора, який причетний до масованих обстрілів Маріуполя.