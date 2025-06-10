В Мариуполе разворачивается экологический кризис из-за проблем с водой

Руины Мариуполя. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно ухудшается ситуация с водоснабжением. Сейчас жителям подают воду только трижды в день, и она имеет крайне низкое качество.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз.

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В Мариуполе возможна экологическая и эпидемиологическая катастрофа из-за качества воды

Вода, поступающая из водохранилища, не проходит через очистные сооружения, поскольку оккупационная администрация не ввела их в эксплуатацию. В результате горожане получают жидкость с илом и примесями, которая не пригодна даже для технических нужд.

В то же время водохранилище стремительно мелеет. Из-за роста температуры ситуация будет только ухудшаться — ожидаются большие объемы испарения. По прогнозам, в 2026 году Мариуполь может столкнуться с критической нехваткой питьевой воды, что приведет к масштабной экологической катастрофе.

Пикуз также подчеркнул, что обещания оккупационных властей построить новый водопровод из Павлополя выглядят малореалистичными в ближайшие годы. Он сомневается, что система появится раньше чем через пять лет, тогда как ситуация уже сейчас является критической.

Отдельно чиновник остановился на стоимости бутилированной воды, которая резко возросла. Если в прошлом году в Донецке литр воды стоил 4 рубля, то сейчас - уже 7, а в Мариуполе цена достигает 10 рублей за литр. Таким образом, спрос на очищенную воду превратился в прибыльную схему для захватчиков, которые буквально зарабатывают на человеческом горе. При этом зарплаты остаются мизерными, а цены на продукты и товары первой необходимости приближаются к уровню Москвы.

Напомним, в мае стало известно, что оккупанты намерены снести более 10 тысяч домов в Мариуполе.

Также в конце мая в Ставрополе ликвидировали российского майора, которыйпричастен к массированным обстрелам Мариуполя.