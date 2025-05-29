Смерть Гурцієва у Ставрополі — вибух організував орендар з будинку Мкиита Пеньков

Заур Гурцієв. Фото: росЗМІ

В Росії триває розслідування підриву Заура Гурцієва, який загинув у дворі багатоповерхівки у Ставрополі. За попередніми даними, вибух був цілеспрямованим: до чиновника підійшов 29-річний Микита Пеньков і активував вибуховий пристрій, захований у сумці на своєму боці.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомляють російські ЗМІ Заур Гурцієв був живий у перші хвилини після вибуху, намагався відповзти, але за п’ять хвилин помер від отриманих поранень.

Потужність вибухівки, за оцінками, становила близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті. Вибух пролунав через кілька секунд після того, як Пеньков наблизився до посадовця.

Микита Пеньков. Фото: соцмережі

За інформацією інших каналів у Telegram, Микита Пеньков орендував квартиру у тому ж будинку, де мешкав Гурцієв, 15 днів тому. Імовірно, це було зроблено для того, щоб стежити за повсякденним розпорядком дня чиновника. У квартирі, яку він знімав, нещодавно завершився обшук. Господиню житла викликали на допит, однак наразі її немає в місті.

Заур Гурцієв. Фото: росЗМІ

Пеньков підходить до Гурцієва. Фото: скриншот

Під час обшуку слідчі не знайшли слідів вибухівки. Також розглядається версія, за якою Пеньков міг навіть не знати, що при ньому була вибухівка. Остаточних висновків слідство поки не надало.

Нагадаємо, в російському Ставрополі 29 травня внаслідок вибуху загинув заступник голови міської адміністрації та колишній координатор ракетних атак по Маріуполю майор Заур Гурцієв.

Також у Німеччині викрили групу розвідників, які працювали на російські спецслужби і готували замах на ветерана ЗСУ.