Смерть Гурцієва у Ставрополі — вибух організував орендар з будинку Мкиита Пеньков

Хто підірвав російського майора Гурцієва — нові подробиці
В Росії триває розслідування підриву Заура Гурцієва, який загинув у дворі багатоповерхівки у Ставрополі. За попередніми даними, вибух був цілеспрямованим: до чиновника підійшов 29-річний Микита Пеньков і активував вибуховий пристрій, захований у сумці на своєму боці.
Про це повідомляють росЗМІ.
Хто підірвав російського майора Заура Гурцієва
Як повідомляють російські ЗМІ Заур Гурцієв був живий у перші хвилини після вибуху, намагався відповзти, але за п’ять хвилин помер від отриманих поранень.
Потужність вибухівки, за оцінками, становила близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті. Вибух пролунав через кілька секунд після того, як Пеньков наблизився до посадовця.
За інформацією інших каналів у Telegram, Микита Пеньков орендував квартиру у тому ж будинку, де мешкав Гурцієв, 15 днів тому. Імовірно, це було зроблено для того, щоб стежити за повсякденним розпорядком дня чиновника. У квартирі, яку він знімав, нещодавно завершився обшук. Господиню житла викликали на допит, однак наразі її немає в місті.
Під час обшуку слідчі не знайшли слідів вибухівки. Також розглядається версія, за якою Пеньков міг навіть не знати, що при ньому була вибухівка. Остаточних висновків слідство поки не надало.
Нагадаємо, в російському Ставрополі 29 травня внаслідок вибуху загинув заступник голови міської адміністрації та колишній координатор ракетних атак по Маріуполю майор Заур Гурцієв.
Також у Німеччині викрили групу розвідників, які працювали на російські спецслужби і готували замах на ветерана ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!