Смерть Гурциева в Ставрополе — взрыв организовал арендатор из дома Никита Пеньков

Заур Гурциев. Фото: росСМИ

В России продолжается расследование подрыва Заура Гурциева, который погиб во дворе многоэтажки в Ставрополе. По предварительным данным, взрыв был целенаправленным: к чиновнику подошел 29-летний Никита Пеньков и активировал взрывное устройство, спрятанное в сумке на своем боку.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как сообщают российские СМИ Заур Гурциев был жив в первые минуты после взрыва, пытался отползти, но через пять минут умер от полученных ранений.

Мощность взрывчатки, по оценкам, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел через несколько секунд после того, как Пеньков приблизился к чиновнику.

Никита Пеньков. Фото: соцсети

По информации других каналов в Telegram, Никита Пеньков арендовал квартиру в том же доме, где жил Гурциев, 15 дней назад. Предположительно, это было сделано для того, чтобы следить за повседневным распорядком дня чиновника. В квартире, которую он снимал, недавно завершился обыск. Хозяйку жилья вызвали на допрос, однако пока ее нет в городе.

Заур Гурциев. Фото: росСМИ

Пеньков подходит к Гурциеву. Фото: скриншот

Во время обыска следователи не нашли следов взрывчатки. Также рассматривается версия, по которой Пеньков мог даже не знать, что при нем была взрывчатка. Окончательных выводов следствие пока не предоставило.

Напомним, в российском Ставрополе 29 мая в результате взрыва погиб заместитель главы городской администрации и бывший координатор ракетных атак по Мариуполю майор Заур Гурциев.

Также в Германии разоблачили группу разведчиков, которые работали на российские спецслужбы и готовили покушение на ветерана ВСУ.