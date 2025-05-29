Смерть Гурциева в Ставрополе — взрыв организовал арендатор из дома Никита Пеньков

Кто взорвал российского майора Гурциева — новые подробности
В России продолжается расследование подрыва Заура Гурциева, который погиб во дворе многоэтажки в Ставрополе. По предварительным данным, взрыв был целенаправленным: к чиновнику подошел 29-летний Никита Пеньков и активировал взрывное устройство, спрятанное в сумке на своем боку.
Об этом сообщают росСМИ.
Кто взорвал российского майора Заура Гурциева
Как сообщают российские СМИ Заур Гурциев был жив в первые минуты после взрыва, пытался отползти, но через пять минут умер от полученных ранений.
Мощность взрывчатки, по оценкам, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел через несколько секунд после того, как Пеньков приблизился к чиновнику.
По информации других каналов в Telegram, Никита Пеньков арендовал квартиру в том же доме, где жил Гурциев, 15 дней назад. Предположительно, это было сделано для того, чтобы следить за повседневным распорядком дня чиновника. В квартире, которую он снимал, недавно завершился обыск. Хозяйку жилья вызвали на допрос, однако пока ее нет в городе.
Во время обыска следователи не нашли следов взрывчатки. Также рассматривается версия, по которой Пеньков мог даже не знать, что при нем была взрывчатка. Окончательных выводов следствие пока не предоставило.
Напомним, в российском Ставрополе 29 мая в результате взрыва погиб заместитель главы городской администрации и бывший координатор ракетных атак по Мариуполю майор Заур Гурциев.
Также в Германии разоблачили группу разведчиков, которые работали на российские спецслужбы и готовили покушение на ветерана ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!