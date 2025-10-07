Атака ХАМАС на Израиль. Фото: Reuters

7 октября 2023 года стало днем, который в корне изменил ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. Утром палестинское движение ХАМАС совершило беспрецедентную атаку на Израиль из Сектора Газа, выпустив тысячи ракет и прорвав границу.

Как разворачивались события и почему это произошло — читайте в материале Новини.LIVE.

Нападение ХАМАС на Израиль — как это было

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из Сектора Газа, запустив более двух тысяч ракет.

Как сообщили в ЦАХАЛ, кроме обстрелов вооруженные военные прорвались через границу и проникли в несколько израильских населенных пунктов. Поступали сообщения об убийствах военных и мирных жителей, а также о захвате людей в плен.

Карта конфликта Израиля и ХАМАС. Фото: Nigel Chiwaya

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о мобилизации резервистов, а главный спикер Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил о введении военного положения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху почти через пять часов после начала атаки обратился к гражданам с заявлением, в котором объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ответ на нападение ХАМАС израильская армия начала масштабную военную операцию под названием "Железные мечи". Взрывы были слышны в районе Сектора Газа.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, в результате обстрелов и нападений ранения получили по меньшей мере 545 человек.

Атака ХАМАС состоялась в символический день — на 50-ю годовщину Йомкипурской войны, известной также как Война Судного дня. Этот конфликт вспыхнул 6 октября 1973 года, когда Египет и Сирия внезапно напали на Израиль в день еврейского праздника Йом-Кипур. В течение 18 дней ожесточенных боев израильским войскам удалось остановить врага, перейти в контрнаступление и вернуть контроль над Синайским полуостровом и Голанскими высотами.

Йомкипурская война существенно повлияла на дальнейший ход арабо-израильского конфликта — она изменила баланс сил в регионе и заставила арабские государства переосмыслить свою политику в отношении Израиля. Теперь, спустя полвека, Израиль снова оказался перед вызовом масштабного вооруженного противостояния.

Почему израильская разведка пропустила нападение

Еще весной израильская разведка "Моссад" предупреждала о высокой вероятности новой военной эскалации. И в Украине, которая уже более двух лет живет в состоянии полномасштабной войны, не раз приводили Израиль как пример государства, привыкшего к постоянной угрозе: тамошнее население проходит военную подготовку, дома оборудованы бомбоубежищами, а система безопасности работает слаженно.

Однако в субботу, 7 октября, эти представления были разрушены. Утром палестинское движение ХАМАС осуществило массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив около 5 тысяч ракет только за первые 20 минут. Для мира это стало шоком, но еще большим — для самой израильской разведки, которая, похоже, не смогла предупредить о масштабной атаке.

Израильские СМИ тогда сообщали, что накануне спецслужбы страны оценивали риск эскалации как низкий, тогда как Саудовская Аравия, по ее утверждению, предупреждала Тель-Авив о возможных нападениях.

После обстрела ХАМАС прорвался через границу и захватил 21 населенный пункт — площадь, почти равную самому Сектору Газа. Израильская армия сразу начала контрнаступление, пытаясь выбить нападающих. К вечеру того же дня ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска вошли во все населенные пункты, захваченные ХАМАС, и продолжаются ожесточенные бои.

Представитель израильской армии Ричард Хетч заявил, что "до конца субботы на территории Израиля не останется ни одного живого террориста". Однако ситуация остается чрезвычайно напряженной. В конфликт может вмешаться группировка "Хезболла" из Ливана, которая уже объявила о готовности поддержать ХАМАС в случае продолжения израильской наземной операции.

По данным израильских властей, жертвами атаки стали по меньшей мере 200 человек, более 1100 получили ранения. Армия Израиля подтвердила, что военные захватили заложников и удерживают их в Секторе Газа, хотя точное количество неизвестно.

Что такое ХАМАС?

Палестинское движение ХАМАС возникло в 1987 году на фоне Первой палестинской интифады — массового восстания против израильского контроля над Западным берегом реки Иордан и Газой. С самого начала организация объединяла два основных направления деятельности: вооруженную борьбу с Израилем, которую ведет ее военизированное крыло — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", и социальную работу среди палестинского населения.

ХАМАС. Фото: росСМИ

После того как в 2005 году Израиль вывел свои войска и поселенцев из сектора Газа, ХАМАС начал активно участвовать в политической жизни Палестинской автономии. Уже в следующем году движение одержало победу на парламентских выборах, укрепив свои позиции и вытеснив конкурентов из движения ФАТХ, возглавляемого президентом Махмудом Аббасом.

С этого времени ХАМАС неоднократно вступал в военные столкновения с Израилем. В ответ на это Израиль ввел блокаду Сектора Газа, пытаясь изолировать группировку и остановить ракетные атаки на свою территорию. Так ХАМАС превратился из локального исламистского движения в ключевого игрока в затяжном палестино-израильском конфликте.

Что такое Сектор Газа?

Сектор Газа — небольшая прибрежная полоса земли длиной около 41 километра и шириной до 10 километров, расположенная между Израилем, Египтом и Средиземным морем. На этой территории проживает около 2,3 миллиона человек, что делает ее одной из самых густонаселенных в мире.

Несмотря на то, что Газа формально не находится под прямым контролем Израиля, последний сохраняет значительное влияние на жизнь ее жителей. Израиль контролирует воздушное пространство, морское побережье и пограничные пункты, определяя, кто и какие товары могут попадать на территорию или покидать ее.

Египет в свою очередь контролирует собственный переход через границу с Газой, ограничивая передвижение людей между двумя сторонами. В результате сектор фактически находится в условиях блокады, что серьезно влияет на экономику, поставки товаров и гуманитарную ситуацию в регионе.

Почему Израиль и ХАМАС воюют?

Между Израилем и ХАМАС вспыхнуло масштабное противостояние. Несмотря на то, что напряжение между сторонами длится уже много лет, новая атака ХАМАС стала неожиданностью даже для израильских спецслужб.

В субботу группировка ХАМАС осуществила внезапное нападение, выпустив тысячи ракет по территории Израиля. После этого десятки вооруженных военных прорвали пограничную линию и ворвались в израильские общины вблизи Сектора Газа. Там они убили более 700 человек и взяли многих в плен.

В ответ Израиль немедленно нанес серии мощных авиаударов по целям в Газе. По данным местных властей, в результате ударов погибли более 400 человек.

