7 жовтня 2023 року стало днем, який докорінно змінив безпекову ситуацію на Близькому Сході. Вранці палестинський рух ХАМАС здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль із Сектора Гази, випустивши тисячі ракет і прорвавши кордон.

Напад ХАМАС на Ізраїль — як це було

7 жовтня палестинський рух ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю із Сектора Гази, запустивши понад дві тисячі ракет.

Як повідомили у ЦАХАЛ, крім обстрілів озброєні військові прорвалися через кордон і проникли до кількох ізраїльських населених пунктів. Надходили повідомлення про вбивства військових і мирних жителів, а також про захоплення людей у полон.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив про мобілізацію резервістів, а головний речник Армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі повідомив про запровадження воєнного стану. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху майже через п’ять годин після початку атаки звернувся до громадян із заявою, в якій оголосив, що країна перебуває у стані війни.

У відповідь на напад ХАМАС ізраїльська армія розпочала масштабну військову операцію під назвою "Залізні мечі". Вибухи було чутно в районі Сектора Гази.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, внаслідок обстрілів і нападів поранення отримали щонайменше 545 осіб.

Атака ХАМАС відбулася у символічний день — на 50-ту річницю Йомкіпурської війни, відомої також як Війна Судного дня. Цей конфлікт спалахнув 6 жовтня 1973 року, коли Єгипет і Сирія раптово напали на Ізраїль у день єврейського свята Йом-Кіпур. Протягом 18 днів запеклих боїв ізраїльським військам вдалося зупинити ворога, перейти у контрнаступ і повернути контроль над Синайським півостровом і Голанськими висотами.

Йомкіпурська війна суттєво вплинула на подальший перебіг арабо-ізраїльського конфлікту — вона змінила баланс сил у регіоні та змусила арабські держави переосмислити свою політику щодо Ізраїлю. Тепер, через пів століття, Ізраїль знову опинився перед викликом масштабного збройного протистояння.

Чому ізраїльська розвідка пропустила напад

Ще навесні ізраїльська розвідка "Моссад" попереджала про високу ймовірність нової військової ескалації. І в Україні, яка вже понад два роки живе у стані повномасштабної війни, не раз наводили Ізраїль як приклад держави, що звикла до постійної загрози: тамтешнє населення проходить військову підготовку, будинки обладнані бомбосховищами, а система безпеки працює злагоджено.

Однак у суботу, 7 жовтня, ці уявлення були зруйновані. Зранку палестинський рух ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл Ізраїлю, випустивши близько 5 тисяч ракет лише за перші 20 хвилин. Для світу це стало шоком, але ще більшим — для самої ізраїльської розвідки, яка, схоже, не змогла попередити про масштабну атаку.

Ізраїльські ЗМІ тоді повідомляли, що напередодні спецслужби країни оцінювали ризик ескалації як низький, тоді як Саудівська Аравія, за її твердженням, попереджала Тель-Авів про можливі напади.

Після обстрілу ХАМАС прорвався через кордон та захопив 21 населений пункт — площу, що майже дорівнює самому Сектору Гази. Ізраїльська армія одразу розпочала контрнаступ, намагаючись вибити нападників. Надвечір того ж дня ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські війська увійшли до всіх населених пунктів, захоплених ХАМАС, і тривають запеклі бої.

Речник ізраїльської армії Річард Хетч заявив, що "до кінця суботи на території Ізраїлю не залишиться жодного живого терориста". Однак ситуація залишається надзвичайно напруженою. У конфлікт може втрутитися угруповання "Хезболла" з Лівану, яке вже оголосило про готовність підтримати ХАМАС у разі продовження ізраїльської наземної операції.

За даними ізраїльської влади, жертвами атаки стали щонайменше 200 осіб, понад 1100 дістали поранення. Армія Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС захопив заручників й утримував їх у Секторі Гази, хоча точна кількість невідома.

Що таке ХАМАС?

Палестинський рух ХАМАС виник у 1987 році на тлі Першої палестинської інтифади — масового повстання проти ізраїльського контролю над Західним берегом річки Йордан і Газою. Від самого початку організація поєднувала два основні напрями діяльності: збройну боротьбу з Ізраїлем, яку веде її воєнізоване крило — бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", та соціальну роботу серед палестинського населення.

Після того як у 2005 році Ізраїль вивів свої війська та поселенців із Сектора Гази, ХАМАС почав активно брати участь у політичному житті Палестинської автономії. Уже наступного року рух здобув перемогу на парламентських виборах, зміцнивши свої позиції та витіснивши конкурентів із руху ФАТХ, очолюваного президентом Махмудом Аббасом.

З цього часу ХАМАС неодноразово вступав у військові сутички з Ізраїлем. У відповідь на це Ізраїль запровадив блокаду Сектора Гази, намагаючись ізолювати угруповання та зупинити ракетні атаки на свою територію. Так ХАМАС перетворився з локального ісламістського руху на ключового гравця у затяжному палестино-ізраїльському конфлікті.

Що таке Сектор Гази?

Сектор Гази — невелика прибережна смуга землі завдовжки близько 41 кілометра та шириною до 10 кілометрів, розташована між Ізраїлем, Єгиптом і Середземним морем. На цій території проживає близько 2,3 мільйона людей, що робить її однією з найбільш густонаселених у світі.

Попри те, що Газа формально не перебуває під прямим контролем Ізраїлю, останній зберігає значний вплив на життя її мешканців. Ізраїль контролює повітряний простір, морське узбережжя та прикордонні пункти, визначаючи, хто і які товари можуть потрапляти на територію або залишати її.

Єгипет своєю чергою контролює власний перехід через кордон із Газою, обмежуючи пересування людей між двома сторонами. Через це сектор фактично перебуває в умовах блокади, що серйозно впливає на економіку, постачання товарів і гуманітарну ситуацію в регіоні.

Чому Ізраїль і ХАМАС воюють?

Між Ізраїлем і ХАМАС спалахнуло масштабне протистояння. Попри те, що напруга між сторонами триває вже багато років, нова атака ХАМАС стала несподіванкою навіть для ізраїльських спецслужб.

У суботу угруповання ХАМАС здійснило раптовий напад, випустивши тисячі ракет по території Ізраїлю. Після цього десятки озброєних військових прорвали прикордонну лінію та увірвалися до ізраїльських громад поблизу Сектора Гази. Там вони вбили понад 700 людей та взяли багатьох у полон.

У відповідь Ізраїль негайно завдав серії потужних авіаударів по цілях у Газі. За даними місцевої влади, внаслідок ударів загинуло понад 400 осіб.

