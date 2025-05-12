Музей на фабрике Шиндлера в Чехии — что известно и как добраться

Кадр из фильма "Список Шиндлера". Иллюстративное фото: скриншот

В Чехии официально открыли музей в бывшей фабрике, принадлежавшей Оскару Шиндлеру. Речь идет о немецком промышленнике, который спас более тысячи евреев во время Холокоста. Открытие было посвящено 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Об этом сегодня, 12 мая, сообщила Associated Press.

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Музей на фабрике Шиндлера в Чехии

Бывшую текстильную фабрику в чешском городке Брунец, расположенном в 160 км к востоку от Праги, нацисты конфисковали у еврейских владельцев в 1938 году. После этого предприятие превратили в концентрационный лагерь. На этой неделе пространство впервые открыло двери для посетителей — как музей.

Музей на фабрике Оскара Шиндлера. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Инициатором создания музея стал Даниэль Лев-Беер. Его предшественники прожили в этой части Чешской Республики сотни лет, приобретя фабрику в Брненце в 1854 году и превратив ее в одну из важнейших шерстяных фабрик Европы.

Зал музея на фабрике Шиндлера в Чехии. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Музей работает в части восстановленного здания бывшей прядильной фабрики. Он демонстрирует историю Шиндлера, его жены Эмили, семьи Лев-Беер и других людей, связанных с этим районом, а также свидетельства тех, кто пережил Холокост. Он включает пространство для выставок, лекций, кинопоказов и концертов, а также кафе.

Здание фабрики Оскара Шиндлера. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

"Это универсальное место для тех, кто выжил. Мы хотим, чтобы эти истории были рассказаны, и чтобы люди могли сформировать собственное мнение", — сказал Лев-Беер.

Сейчас музей работает не каждый день — главный акцент сделан на образовательных программах для школ.

Музей Шиндлера в Чехии. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Кто такой Оскар Шиндлер

История Шиндлера стала известной благодаря фильму "Список Шиндлера" Стивена Спилберга, который получил премию "Оскар".

Оскар Шиндлер родился в городе Свитавы, на территории тогдашних Судетов в Чехословакии, где большинство населения говорило на немецком языке, а значительную часть составляла еврейская община.

Оскар Шиндлер. Фото: Alamy

После начала Второй мировой войны в 1939 году Шиндлер переехал в Краков (ныне Польша), где возглавил завод по производству эмалированной посуды и боеприпасов, хорошо относился к еврейским рабочим. С приближением Красной Армии в 1944 году он составил список еврейских рабочих, которые, по его словам, были нужны для переселения завода в Брненце. Когда транспорт с 300 женщинами перенаправили в нацистский лагерь смерти Освенцим, Шиндлеру удалось добиться их освобождения.

Мемориальный центр Холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме отметил, что это — единственный известный случай, когда столь большой группе людей позволили уйти живыми, в то время когда газовые камеры все еще функционировали.

Напомним, Украина и Чехия 5 мая подписали меморандумы об усилении сотрудничества в медицинском партнерстве.

Также Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Прагу, где встретился со студентами Карлова университета.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Украина и Чехия планируют создать совместный учебный центр для подготовки пилотов истребителей F-16.

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