Музей на фабриці Шиндлера у Чехії – що відомо та як дістатись

Кадр із фільму "Список Шиндлера". Ілюстративне фото: скриншот

У Чехії офіційно відкрили музей у колишній фабриці, що належала Оскару Шиндлеру. Йдеться про німецького промисловця, який урятував понад тисячу євреїв під час Голокосту. Відкриття було присвячено 80-й річниці закінчення Другої світової війни.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила Associated Press.

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Музей на фабриці Шиндлера у Чехії

Колишню текстильну фабрику в чеському містечку Брунець, розташованому за 160 км на схід від Праги, нацисти конфіскували в єврейських власників у 1938 році. Після цього підприємство перетворили на концентраційний табір. Цього тижня простір уперше відкрив двері для відвідувачів — як музей.

Музей на фабриці Оскара Шиндлера. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Ініціатором створення музею став Даніель Лев-Беер. Його попередники прожили в цій частині Чеської Республіки сотні років, придбавши фабрику в Брненці в 1854 році та перетворивши її на одну з найважливіших вовняних фабрик Європи.

Зала музею на фабриці Шиндлера у Чехії. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Музей працює у частині відновленої будівлі колишньої прядильної фабрики. Він демонструє історію Шиндлера, його дружини Емілі, родини Лев-Беер та інших людей, пов'язаних з цим районом, а також свідчення тих, хто пережив Голокост. Він включає простір для виставок, лекцій, кінопоказів та концертів, а також кафе.

Будівля фабрики Оскара Шиндлера. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

"Це універсальне місце для тих, хто вижив. Ми хочемо, щоб ці історії були розказані, і щоб люди могли сформувати власну думку", – сказав Лев-Беер.

Наразі музей працює не щодня — головний акцент зроблено на освітніх програмах для шкіл.

Музей Шиндлера у Чехії. Фото: Томаш Свобода, Seznam News

Хто такий Оскар Шиндлер

Історія Шиндлера стала відомою завдяки фільму "Список Шиндлера" Стівена Спілберга, що отримав премію "Оскар".

Оскар Шиндлер народився у місті Світави, на території тодішніх Судетів у Чехословаччині, де більшість населення розмовляла німецькою мовою, а значну частину становила єврейська громада.

Оскар Шиндлер. Фото: Alamy

Після початку Другої світової війни у 1939 році Шиндлер переїхав до Кракова (нині Польща), де очолив завод з виробництва емальованого посуду та боєприпасів, добре ставився до єврейських робітників. З наближенням Червоної Армії в 1944 році він склав список єврейських робітників, які, за його словами, були потрібні для переселення заводу в Брненці. Коли транспорт із 300 жінками перенаправили до нацистського табору смерті Освенцим, Шиндлеру вдалося домогтися їхнього звільнення.

Меморіальний центр Голокосту "Яд ва-Шем" у Єрусалимі зазначив, що це — єдиний відомий випадок, коли настільки великій групі людей дозволили піти живими, в той час коли газові камери все ще функціонували.

Нагадаємо, Україна та Чехія 5 травня підписали меморандуми про посилення співпраці у медичному партнерстві.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Прагу, де зустрівся зі студентами Карлового університету.

Окрім того, раніше ми повідомляли, що Україна та Чехія планують створити спільний навчальний центр для підготовки пілотів винищувачів F-16.

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