Спутниковые снимки для ВСУ — Германия расширяет помощь Украине

Спутник ICEYE. Фото: iceye.com

Компания Rheinmetall и производитель спутниковых систем поиска и спасения ICEYE планируют предоставить Украине еще больший объем спутниковых снимков от имени правительства Германии. Сотрудничество между Rheinmetall и ICEYE уже принесло определенные результаты.

Об этом сообщила пресс-служба концерна Rheinmetall.

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Спутниковые снимки от Rheinmetall и ICEYE

С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками ICEYE с радаром с синтезированной апертурой (SAR) в рамках сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE. Это дополнит дальнейшие разведывательные данные, полученные с помощью других сенсоров, и обеспечит основу для принятия решений и оперативного планирования Вооруженными силами Украины.

"Для удовлетворения насущных потребностей Украины в возможностях спутниковой разведки SAR Rheinmetall и Украина при поддержке правительства Германии подписали контракт. Соглашение еще больше увеличивает объем SAR данных и другой поддержки, которую Украина получала от ICEYE во время войны", — говорится в сообщении.

Сотрудничество предусматривает выделение спутниковой емкости и доступа к спутниковой группировке, что позволяет использовать возможности всего парка спутников ICEYE. С 2018 года ICEYE запустила 38 спутников для использования ICEYE и ее клиентами.

В июне 2024 года технологическая группа из Дюссельдорфа объявила о своем участии в крупнейшем в мире парке спутников радиолокационной разведки. В сентябре 2024 года Rheinmetall и ICEYE еще больше усилили свое сотрудничество. В ходе этого Rheinmetall получила эксклюзивные права на продажу спутников SAR (радиолокатор с синтезированной апертурой) военным и государственным конечным пользователям на немецком и венгерском рынках.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода по производству вооружения. Один завод уже стартовал — до конца года там должны выпустить боевую машину пехоты Lynx.

Также Новини.LIVE писали, что Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 — всего Украина уже получила около 200 БМП из-за прямых поставок или кольцевых обменов.