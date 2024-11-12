Супутникові знімки для ЗСУ — Німеччина розширює допомогу Україні

Супутник ICEYE. Фото: iceye.com

Компанія Rheinmetall та виробник супутникових систем пошуку і порятунку ICEYE планують надання Україні ще більшого обсягу супутникових знімків від імені уряду Німеччини. Співпраця між Rheinmetall та ICEYE вже принесла певні результати.

Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall.

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Супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE

З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками ICEYE з радаром із синтезованою апертурою (SAR) в рамках співпраці між Rheinmetall та ICEYE. Це доповнить подальші розвідувальні дані, отримані за допомогою інших сенсорів, і забезпечить основу для прийняття рішень та оперативного планування Збройними силами України.

"Для задоволення нагальних потреб України в можливостях супутникової розвідки SAR Rheinmetall і Україна за підтримки уряду Німеччини підписали контракт. Угода ще більше збільшує обсяг SAR-даних та іншої підтримки, яку Україна отримувала від ICEYE під час війни", — йдеться в повідомленні.

Співпраця передбачає виділення супутникової ємності та доступу до супутникового угруповання, що дозволяє використовувати можливості всього парку супутників ICEYE. З 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для використання ICEYE та її клієнтами.

У червні 2024 року технологічна група з Дюссельдорфа оголосила про свою участь у найбільшому в світі парку супутників радіолокаційної розвідки. У вересні 2024 року Rheinmetall та ICEYE ще більше посилили свою співпрацю. В ході цього Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників SAR (радіолокатор із синтезованою апертурою) військовим і державним кінцевим користувачам на німецькому та угорському ринках.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні чотири заводи з виробництва озброєння. Один завод стартував — до кінця року там мають випустити бойову машину піхоти Lynx.

Також Новини.LIVE писали, що Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 — загалом Україна вже отримала близько 200 БМП через прямі поставки або кільцеві обміни.