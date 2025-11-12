Видео
Видео

РФ снова атаковала объекты энергетики — какая ситуация со светом

Дата публикации 12 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:20
Из-за обстрелов в Украине действуют графики отключений - Укрэнерго
Энергетик работает. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Telegram

В Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Потребление электроэнергии остается стабильно высоким, поэтому энергетики призывают граждан пользоваться мощными приборами только ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Читайте также:

Высокая нагрузка на энергосистему

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру в разных областях Украины, из-за чего энергетики вынуждены постоянно проводить аварийно-восстановительные работы. В компании сообщили, что из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей, которые продлятся до конца суток. Кроме этого, в промышленности и бизнесе действуют ограничения мощности.

РФ знову атакувала об'єкти енергетики — яка ситуація зі світлом - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, перенесите пользование мощными электроприборами на период после 22:00", — отметили в Укрэнерго.

По состоянию на 12 ноября энергопотребление в стране остается на уровне предыдущих суток, а вечерние пиковые нагрузки фиксируются ежедневно. Энергетики отмечают, что бережное отношение к использованию электроэнергии со стороны каждого потребителя поможет сократить продолжительность вынужденных отключений. Граждан призывают следить за обновлениями от своего облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может меняться оперативно.

Напомним, что в Энергоатоме подчеркнули — компания остается стабильной опорой энергосистемы Украины, производя около 60% электроэнергии страны несмотря на все коррупционные скандалы.

Ранее мы также информировали, что часть Ровно осталась без электроэнергии из-за аварии на одном из объектов "Укрэнерго".

электроэнергия Укрэнерго энергосистема графики отключений света энергетики
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
