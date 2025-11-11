В Ровно нет света — какая причина

Мужчина со свечой. Фото: Freepik

Часть Ривне осталась без света из-за аварии на объекте Укрэнерго. Сейчас энергетики работают над восстановлением подачи света потребителям.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Александр Коваль.

В Ровно отсутствует электроснабжение

Часть Ровно днем 11 ноября осталась без света. Как стало известно, причиной обесточивания стала аварийная ситуация на одном из объектов Укрэнерго.

Специалисты компании уже работают на месте происшествия, чтобы как можно скорее устранить повреждения.

"Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Нахожусь с ними на связи. Замечу, что график почасовых отключений сегодня на Ривненщине не введен", — заявил Коваль.

Сообщение Ровенской ОГА. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что завтра в большинстве областей Украины будут применены графики отключений света.

А также ранее народный депутат рассказал, какая ситуация в энергосистеме после российских атак по критической инфраструктуре.