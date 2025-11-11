Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Часть Ровно осталась без света — какая причина

Часть Ровно осталась без света — какая причина

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 22:05
обновлено: 22:57
В Ровно нет света — какая причина
Мужчина со свечой. Фото: Freepik

Часть Ривне осталась без света из-за аварии на объекте Укрэнерго. Сейчас энергетики работают над восстановлением подачи света потребителям.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Александр Коваль.

Реклама
Читайте также:

В Ровно отсутствует электроснабжение

Часть Ровно днем 11 ноября осталась без света. Как стало известно, причиной обесточивания стала аварийная ситуация на одном из объектов Укрэнерго.

Специалисты компании уже работают на месте происшествия, чтобы как можно скорее устранить повреждения.

"Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Нахожусь с ними на связи. Замечу, что график почасовых отключений сегодня на Ривненщине не введен", — заявил Коваль.

У рівному немає світла - причина
Сообщение Ровенской ОГА. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что завтра в большинстве областей Украины будут применены графики отключений света.

А также ранее народный депутат рассказал, какая ситуация в энергосистеме после российских атак по критической инфраструктуре.

Ровно электроэнергия Укрэнерго отключения света свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации