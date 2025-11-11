У Рівному немає світла — яка причина

Частина Рівного залишилася без світла — яка причина
Частина Рівного залишилася без світла через аварію на об'єкті "Укренерго". Наразі енергетики працюють над відновленням подачі світла споживачам.
Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Олександр Коваль.
У Рівному відсутнє електропостачання
Частина Рівного вдень 11 листопада залишилася без світла. Як стало відомо, причиною знеструмлення стала аварійна ситуація на одному з об'єктів "Укренерго".
Фахівці компанії вже працюють на місці події, аби якомога швидше усунути пошкодження.
"Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на зв'язку. Зауважу, що графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений", — заявив Коваль.
Нагадаємо, що завтра у більшості областей України будуть застосовані графіки відключень світла.
А також раніше народний депутат розповів, яка ситуація в енергосистемі після російських атак по критичній інфраструктурі.
Читайте Новини.LIVE!