Частина Рівного залишилася без світла — яка причина

Частина Рівного залишилася без світла — яка причина


Дата публікації: 11 листопада 2025 22:05
Оновлено: 22:05
У Рівному немає світла — яка причина
Чоловік зі свічкою. Фото: Freepik

Частина Рівного залишилася без світла через аварію на об'єкті "Укренерго". Наразі енергетики працюють над відновленням подачі світла споживачам.

Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Олександр Коваль.

Читайте також:

У Рівному відсутнє електропостачання

Частина Рівного вдень 11 листопада залишилася без світла. Як стало відомо, причиною знеструмлення стала аварійна ситуація на одному з об'єктів "Укренерго".

Фахівці компанії вже працюють на місці події, аби якомога швидше усунути пошкодження.

"Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на зв'язку. Зауважу, що графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений", — заявив Коваль.

У рівному немає світла - причина
Повідомлення Рівненської ОДА. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що завтра у більшості областей України будуть застосовані графіки відключень світла.

А також раніше народний депутат розповів, яка ситуація в енергосистемі після російських атак по критичній інфраструктурі.

Рівне електроенергія Укренерго відключення світла світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
