Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ знову атакувала об'єкти енергетики — яка ситуація зі світлом

РФ знову атакувала об'єкти енергетики — яка ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 12:20
Оновлено: 12:20
Через обстріли в Україні діють графіки відключень — Укренерго
Енергетик працює. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Telegram

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Споживання електроенергії залишається стабільно високим, тому енергетики закликають громадян користуватися потужними приладами лише вночі.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Високе навантаження на енергосистему

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру в різних областях України, через що енергетики змушені постійно проводити аварійно-відновлювальні роботи. У компанії повідомили, що через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг, які триватимуть до кінця доби. Окрім цього, у промисловості та бізнесі діють обмеження потужності.

РФ знову атакувала об'єкти енергетики — яка ситуація зі світлом - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період після 22:00", — зазначили в Укренерго.

Станом на 12 листопада енергоспоживання в країні залишається на рівні попередньої доби, а вечірні пікові навантаження фіксуються щодня. Енергетики наголошують, що дбайливе ставлення до використання електроенергії з боку кожного споживача допоможе скоротити тривалість вимушених відключень. Громадян закликають слідкувати за оновленнями від свого обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися оперативно.

Нагадаємо, що в Енергоатомі підкреслили — компанія залишається стабільною опорою енергосистеми України, виробляючи близько 60% електроенергії країни попри усі корупційні скандали.

Раніше ми також інформували, що частина Рівного залишилася без електроенергії через аварію на одному з об’єктів "Укренерго".

електроенергія Укренерго енергосистема графіки відключень світла енергетики
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації