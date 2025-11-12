Через обстріли в Україні діють графіки відключень — Укренерго

Енергетик працює. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Telegram

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Споживання електроенергії залишається стабільно високим, тому енергетики закликають громадян користуватися потужними приладами лише вночі.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії Укренерго.

Високе навантаження на енергосистему

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру в різних областях України, через що енергетики змушені постійно проводити аварійно-відновлювальні роботи. У компанії повідомили, що через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг, які триватимуть до кінця доби. Окрім цього, у промисловості та бізнесі діють обмеження потужності.

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період після 22:00", — зазначили в Укренерго.

Станом на 12 листопада енергоспоживання в країні залишається на рівні попередньої доби, а вечірні пікові навантаження фіксуються щодня. Енергетики наголошують, що дбайливе ставлення до використання електроенергії з боку кожного споживача допоможе скоротити тривалість вимушених відключень. Громадян закликають слідкувати за оновленнями від свого обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися оперативно.

Нагадаємо, що в Енергоатомі підкреслили — компанія залишається стабільною опорою енергосистеми України, виробляючи близько 60% електроенергії країни попри усі корупційні скандали.

