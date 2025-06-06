В экокомитете Рады рассказали, каким образом РФ поставляет воду в Крым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 6 июня, два года с момента подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, в результате которого было опустошено водохранилище. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал, что россияне истощают подземные воды Херсонской области для подачи воды в оккупированный Крым.

Об этом Бондаренко сказал в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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"По нашей информации они с целью поставки питной воды пробурили невероятное количество скважин, чтобы добраться до подземных вод и просто истощить наши подземные водные бассейны", — сказал Бондаренко.

Он отметил, что когда Россия делает те или иные действия, то никогда не просчитывает последствия и каким образом будет осуществляться деятельность на этих территориях. Они имеют цель истощить ресурсы и просто бросить их.

"Оно абсолютно отличается от наших задач через которые мы хотим оставить нашу окружающую среду нашим потомкам. Они об этом не думают и не учитывают это", — добавил депутат.

Также Бондаренко считает, что стоимость восстановления Каховского водохранилища может составлять миллиард гривен, поскольку такие сооружения являются дорогостоящими.

Кроме того, он рассказал об ивовом лесе, который самостоятельно засеялся на дне водохранилища и создал полноценную экосистему.