В екокомітеті Ради розповіли, яким чином РФ постачає воду в Крим

Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 6 червня, два роки від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, внаслідок якого було спустошено водосховище. Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів, що росіяни виснажують підземні води Херсонської області для подачі води в окупований Крим.

Про це Бондаренко сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

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"За нашою інформацією вони з метою постачання питної води пробурили неймовірну кількість свердловин, аби дістатися до підземних вод і просто виснажити наші підземні водні басейни", — сказав Бондаренко.

Він наголосив, що коли Росія робить ті чи інші дії, то ніколи не прораховує наслідки і яким чином буде здійснюватися діяльність на цих територіях. Вони мають на меті виснажити ресурси і просто кинути їх.

"Воно абсолютно відрізняється від наших завдань через які ми хочемо залишити наше довкілля нашим нащадкам. Вони про це не думають і не враховують це", — додав депутат.

Також Бондаренко вважає, що вартість відновлення Каховського водосховища може становити мільярд гривень, оскільки такі споруди є дороговартісними.

Крім того, він розповів про вербовий ліс, який самостійно засіявся на дні водосховища та створив повноцінну екосистему.