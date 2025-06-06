В екокомітеті Ради розповіли, яким чином РФ постачає воду в Крим

РФ знайшла спосіб постачати воду в Крим — чим він шкідливий
В Україні у п'ятницю, 6 червня, два роки від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, внаслідок якого було спустошено водосховище. Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів, що росіяни виснажують підземні води Херсонської області для подачі води в окупований Крим.
Про це Бондаренко сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.
Вода для Криму
"За нашою інформацією вони з метою постачання питної води пробурили неймовірну кількість свердловин, аби дістатися до підземних вод і просто виснажити наші підземні водні басейни", — сказав Бондаренко.
Він наголосив, що коли Росія робить ті чи інші дії, то ніколи не прораховує наслідки і яким чином буде здійснюватися діяльність на цих територіях. Вони мають на меті виснажити ресурси і просто кинути їх.
"Воно абсолютно відрізняється від наших завдань через які ми хочемо залишити наше довкілля нашим нащадкам. Вони про це не думають і не враховують це", — додав депутат.
Також Бондаренко вважає, що вартість відновлення Каховського водосховища може становити мільярд гривень, оскільки такі споруди є дороговартісними.
Крім того, він розповів про вербовий ліс, який самостійно засіявся на дні водосховища та створив повноцінну екосистему.
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