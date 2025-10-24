Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ нанесла более 800 ударов по Запорожской области — есть раненые

РФ нанесла более 800 ударов по Запорожской области — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 07:57
обновлено: 07:55
Обстрелы Запорожской области 23 октября — какие последствия атак России
Руины жилого дома. Фото: Запорожская ОГА

Россия нанесла серии мощных атак по территории Запорожской области. В результате обстрелов есть большое количество разрушений, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских обстрелов в Запорожской области за сутки

В результате массированных вражеских атак на Запорожскую область ранения получили двое мирных жителей.

По словам Ивана Федорова, в течение суток оккупационные войска осуществили 834 удара по пятнадцати населенным пунктам области, продолжая обстрелы гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали Васильевский и Пологовский районы.

Российские оккупанты нанесли шесть авиаударов по Григорьевке, Гуляйполю, Новоуспеновке и Сладкому. Кроме того, зафиксировано 582 атаки беспилотников различных типов, в основном FPV-дронов, которые поразили Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное.

Также российские войска совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по территории Степного, Гуляйполя и Успеновки. Кроме этого, зафиксировано 242 артиллерийских удара по ряду населенных пунктов, в частности Приморскому, Степному, Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

В ОВА уточнили, что сейчас поступило 43 сообщения от гражданских о разрушенном или поврежденном жилье, автомобилях и других объектах инфраструктуры.

Напомним, российские войска атаковали пожарную машину и спасателей вчера, 23 октября, в Запорожской области.

Также сегодня, 24 октября, в Херсоне российский дрон попал в жилую многоэтажку.

российские войска Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации