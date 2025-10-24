Обстрелы Запорожской области 23 октября — какие последствия атак России

Руины жилого дома. Фото: Запорожская ОГА

Россия нанесла серии мощных атак по территории Запорожской области. В результате обстрелов есть большое количество разрушений, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия российских обстрелов в Запорожской области за сутки

В результате массированных вражеских атак на Запорожскую область ранения получили двое мирных жителей.

По словам Ивана Федорова, в течение суток оккупационные войска осуществили 834 удара по пятнадцати населенным пунктам области, продолжая обстрелы гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали Васильевский и Пологовский районы.

Российские оккупанты нанесли шесть авиаударов по Григорьевке, Гуляйполю, Новоуспеновке и Сладкому. Кроме того, зафиксировано 582 атаки беспилотников различных типов, в основном FPV-дронов, которые поразили Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное.

Также российские войска совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по территории Степного, Гуляйполя и Успеновки. Кроме этого, зафиксировано 242 артиллерийских удара по ряду населенных пунктов, в частности Приморскому, Степному, Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

В ОВА уточнили, что сейчас поступило 43 сообщения от гражданских о разрушенном или поврежденном жилье, автомобилях и других объектах инфраструктуры.

Напомним, российские войска атаковали пожарную машину и спасателей вчера, 23 октября, в Запорожской области.

Также сегодня, 24 октября, в Херсоне российский дрон попал в жилую многоэтажку.