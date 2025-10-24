Відео
Україна
Головна Новини дня РФ завдала понад 800 ударів по Запорізькій області — є поранені

РФ завдала понад 800 ударів по Запорізькій області — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:57
Оновлено: 07:55
Обстріли Запорізької області 23 жовтня — які наслідки атак Росії
Руїни житлового будинку. Фото: Запорізька ОВА

Росія завдала серії потужних атак по території Запорізької області. Внаслідок обстрілів є велика кількість руйнувань, також є постраждалі. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки російських обстрілів у Запорізькій області за добу 

Унаслідок масованих ворожих атак на Запорізьку область поранення отримали двоє мирних жителів.

За словами Івана Федорова, протягом доби окупаційні війська здійснили 834 удари по п’ятнадцяти населених пунктах області, продовжуючи обстріли цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали Василівський та Пологівський райони.

Російські окупанти завдали шість авіаударів по Григорівці, Гуляйполю, Новоуспенівці та Солодкому. Крім того, зафіксовано 582 атаки безпілотників різних типів, здебільшого FPV-дронів, які вразили Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також російські війська здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по території Степового, Гуляйполя та Успенівки. Окрім цього, зафіксовано 242 артилерійські удари по низці населених пунктів, зокрема Приморському, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

В ОВА уточнили, що наразі надійшло 43 повідомлення від цивільних про зруйноване або пошкоджене житло, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури. 

Нагадаємо, російські війська атакували пожежну машину та рятувальників вчора, 23 жовтня, в Запорізькій області. 

Також сьогодні, 24 жовтня, в Херсоні російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
