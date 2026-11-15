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Главная Новости дня РФ запустила по Украине 132 беспилотника: попадание на 20 локациях

РФ запустила по Украине 132 беспилотника: попадание на 20 локациях

Ua ru
15 ноября 2026 08:47
Во время ночной атаки на Украину атаковали десятки реактивных дронов Генеральный штаб
Военные ВСУ. Фото: Генштаб

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 ударными беспилотниками различных типов. Среди них были дроны Shahed, в том числе 78 реактивных, беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Атака началась в 18:00 14 ноября.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как россияне атаковали Украину в ночь на 15 ноября

Российские беспилотники оккупанты запускали со сторон Брянска, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым — из района Гвардейского.

РФ запустила по Україні 132 безпілотники: влучання на 20 локаціях - фото 1
Статистика сбитых БПЛА. Фото: ВВС

Для отражения воздушной атаки ВСУ задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 106 вражеских беспилотников. Среди них — 61 реактивный Shahed. Также Воздушные силы сообщили о попаданиях российских средств воздушной атаки по 20 локациям.

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Как сообщали Новини.LIVE, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения спутниковой системы Starshield создают дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. По результатам ежедневных проверок, российские реактивные беспилотники удается перехватывать только после того, как они пересекают границу подконтрольной Украине территории.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября Центр противодействия дезинформации опроверг заявления России о якобы захвате села Воскресенка в Запорожской области. В Группировке войск «Юг» подтвердили, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины и расположен более чем в 20 километрах от линии боевого столкновения.

ВСУ дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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