Военные ВСУ. Фото: Генштаб

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 ударными беспилотниками различных типов. Среди них были дроны Shahed, в том числе 78 реактивных, беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Атака началась в 18:00 14 ноября.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как россияне атаковали Украину в ночь на 15 ноября

Российские беспилотники оккупанты запускали со сторон Брянска, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым — из района Гвардейского.

Статистика сбитых БПЛА. Фото: ВВС

Для отражения воздушной атаки ВСУ задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 106 вражеских беспилотников. Среди них — 61 реактивный Shahed. Также Воздушные силы сообщили о попаданиях российских средств воздушной атаки по 20 локациям.

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Как сообщали Новини.LIVE, 14 ноября Центр противодействия дезинформации опроверг заявления России о якобы захвате села Воскресенка в Запорожской области. В Группировке войск «Юг» подтвердили, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины и расположен более чем в 20 километрах от линии боевого столкновения.