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Головна Новини дня РФ запустила по Україні 132 безпілотники: влучання на 20 локаціях

РФ запустила по Україні 132 безпілотники: влучання на 20 локаціях

Ua ru
15 листопада 2026 08:47
Під час нічної атаки Україну атакували десятки реактивних дронів Генштаб
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

У ніч проти 15 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними безпілотниками різних типів. Серед них були дрони Shahed, зокрема 78 реактивних, безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Атака розпочалася о 18:00 14 листопада.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Україну в ніч на 15 листопада

Російські безпілотники окупанти запускали з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й АР Крим — із району Гвардійського.

РФ запустила по Україні 132 безпілотники: влучання на 20 локаціях - фото 1
Статистика збиття БПЛА. Фото: ПС

Для відбиття повітряного нападу ЗСУ залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавила 106 ворожих безпілотників. Серед них — 61 реактивний Shahed. Також Повітряні сили повідомили про влучання російських засобів повітряного нападу на 20 локаціях.

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Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що обмеження супутникової системи Starshield створюють додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. За результатами щоденних перевірок, російські реактивні безпілотники вдається перехоплювати лише після того, як вони перетинають межу підконтрольної Україні території.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада Центр протидії дезінформації спростував заяви Росії про нібито захоплення села Воскресенка на Запоріжжі. В Угрупованні військ "Південь" підтвердили, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України та розташований більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. 

ЗСУ дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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