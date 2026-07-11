Лубинец призвал срочно эвакуировать детей из Донецкой области

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Российские СМИ распространяют видео с 10-летней девочкой из Константиновки, которую, по утверждениям российской стороны, вывезли на временно оккупированную территорию Донецкой области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал ввести принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинеца.

Предполагаемое похищение 10-летней девочки

Лубинец рассказал, что после того, как российские СМИ распространили видео с 10-летней девочкой, он сразу направил запрос в Донецкую ОВА, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, и ожидает официальной информации. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо установить, почему ребенок оставался в населенном пункте, который ежедневно подвергается российским атакам.

"Линия фронта — не место для детства. Когда закон предусматривает механизм принудительной эвакуации, он должен работать упреждающе, а не после трагедий", — подчеркнул он.

Омбудсмен также заявил, что необходимо проверить, были ли приняты все возможные меры для защиты ребенка, а также не допустили ли ответственные должностные лица бездействия или промедления. В то же время продолжаются поиски родных девочки.

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Представитель Уполномоченного в Донецкой и Луганской областях Дмитрий Михалев неоднократно обращался с призывами ввести принудительную эвакуацию семей с детьми с опасных территорий. В то же время, по его словам, в ответ отмечалось, что эвакуацию планировали провести после завершения учебного года.

"Сегодня уже июль. Эвакуации нет", — подчеркнул Лубинец.

Он также напомнил, что буквально накануне в результате российского удара по Краматорску погибли 14-летний мальчик и его 18-летняя сестра, подчеркнув, что жизнь детей в прифронтовых населенных пунктах остается под постоянной угрозой.

Отдельно омбудсмен отметил, что Россия систематически похищает украинских детей с 2014 года, назвав это государственной политикой и военным преступлением.

"Россия крадет не только территории. Она крадет будущее Украины, пытаясь стереть украинскую идентичность наших детей", — заявил он.

В заключение Дмитрий Лубинец обратился к жителям прифронтовых территорий с призывом эвакуироваться при первой возможности и потребовал от Донецкой областной государственной администрации незамедлительно ввести принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, где их жизни ежедневно угрожает опасность.

Как писали Новини.LIVE, в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел. Она должна была начаться с 1 июля.

Также эвакуацию объявили в 23 населенных пунктах Днепропетровской области. Новые меры касаются 23 сел и поселков Синельниковского района, откуда в течение месяца должны выехать почти 3800 детей.